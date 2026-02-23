לפיד: "הממשלה צריכה לפנות את מקומה למישהו שיודע לעבוד"

לפיד: "הממשלה רוצה להוריד את יוקר המחיה שיפנו את מקומם למי שיודע לעשות את זה".

יום (שני) לשאלת סרוגים על חוסר תמיכתו בחוקים שעוזרים לכלכלה: "הממשלה רוצה להוריד את יוקר המחיה שיפנו את מקומם למי שיודע לעשות את זה".

שאלה: "אמרת שהתפקיד שלכם הוא לעשות בלאגן לקואליציה. השאלה אם לפעמים זה עושה בלאגן גם לאזרחי ישראל ולכלכלה? אמרת שתתנגדו או לא תתמכו בהצעה של הקואליציה להעלאת הפטור ממע"מ, ואתה מעביר גם ביקורת על חוסר היכולת של הקואליציה להעביר את רפורמת החלב. האם תתמכו ברפורמת החלב כדי לעזור לכלכלת ישראל".

לפיד ענה: הרפורמה הזאת היא לא טובה. שאלת אותי, או מישהו שאל אותי, ואמרתי: אני לא נגד רפורמת חלב, אני נגד רפורמת החלב הזאת כי היא לא יעילה. וגם את החוקים שמביאים היום... הבעיה של הממשלה הזאת שהם לא יודעים לעשות כלום"

"גם כשהם מעבירים חוקים הם לא יודעים לא לאכוף אותם, וגם כשהם אוכפים אותם הם לא מצליחים לעשות את זה נכון. שום דבר שיבוא מהם לא יעזור לכלכלתם של אזרחי ישראל. שאל אותי איך אני יודע? כי זה מה שקרה בשלוש השנים האחרונות.

כשנשאל אז למה לא לתמוך, לתת להם אפשרות? ענה יאיר לפיד: באמת? זו ממשלה שתעשה את החוקים הנכונים שיעזרו לכלכלה הישראלית ולהורדת יוקר המחיה? הם רוצים להוריד את יוקר המחיה שיפנו את מקומם למי שיודע לעשות את זה.