גנץ: מלחמה באיראן לא תהיה זבנג וגמרנו. זה עלול לקחת שנים

יו"ר כחול לבן בני גנץ התיייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לאיום האיראני והאפשרות של תקיפה אמריקנית בטהרן, כשבדבריו ייחל להחלפת משטר האייתוללות - אך הזהיר כי תידרש מערכה ממושכת לשם כך.

"אנחנו עומדים בפני ימים מאתגרים מאוד מול איראן שיכולים להתפתח למערכה רב זירתית. יש כאן הזדמנות היסטורית שאני מקווה מאוד שנממש ושבסופה נראה את החלפת המשטר האיראני הרצחני שמאיים עלינו" אמר גנץ. "זה לא יהיה פשוט, אין כאן זבנג וגמרנו. זה יקח הרבה זמן, אולי שנים אבל זה אפשרי ונדרש לדורות קדימה, ואין לי ספק שניתן לנצח.

"אבל כדי שננצח ונוכל לעמוד באתגרים שלפנינו, חייבים להתאחד" הוסיף והבהיר. "בשבעה באוקטובר נתניהו ראה כמוני בשטח וגם במודיעין את ההשפעה הדרמטית של האחדות שלנו ואיך היא מנעה מאיתנו להתפרק מול אויבינו ברגע הכי קשה. איך היא הרתיעה אותם מלהצטרף לסינוואר".

לדבריו, "המשימה שלנו עכשיו היא לצאת לבחירות לחידוש האמון בין הציבור לנבחריו, ולהקים כאן אחריהן ממשלה ציונית רחבה, ללא הקיצוניים, שתדאג באמת לאינטרסים של מדינת ישראל. דווקא עכשיו ודווקא מול האתגרים שלפנינו – חייבים לנטרל את הקיצוניים.״