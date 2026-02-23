חרדים שחיים בשקר, הדרמה "בהסתורה" עולה

סדרת הדרמה החדשה "בהסתורה"תשודר החל מיום שני 9 במרץ בשעה 21:30 בכאן 11 ובכאן BOX. הסדרה, שיצרו יוסי מדמוני ואבי תפילינסקי, הופקה על ידי אולפני הרצליה ויונייטד קינג, ומביאה למסך סיפור טעון על קבוצת חרדים וחרדיות שחדלו להאמין ומנהלים חיים כפולים.

גל תורןצילום: מתוך "בהסתורה", כאן 11 גל תורןצילום: מתוך "בהסתורה", כאן 11

הם חרדים בחיים הגלויים, אך חופשיים במפגשיהם הסודיים. לעצמם הם קוראים אנוסים. הקבוצה מתקשרת באמצעות קבוצת ווטסאפ חשאית בשם "ואפילו בהסתורה", ומנסה לשמור על זהות כפולה מבלי להיחשף בפני בני המשפחה והקהילה. ככל ששני העולמות מתנגשים, השקרים הולכים ומעמיקים והמחיר הופך כבד.

במרכז העלילה עומדת רוחל׳ה בת ה19, בגילומה של נעמי הררי, שמדביקה את עצמה בקורונה כדי להימלט משידוך כפוי ולהרוויח עשרה ימי בידוד בדירת המקלט של הקבוצה. שם היא פוגשת את "דונלד טראמפ" המסתורי, בגילומו של אורי קומאי (דודו פארוק), חבר קבוצה שמסרב לחשוף את שמו האמיתי אפילו בפני חבריו. בין השניים נרקם קשר רומנטי, אך הם מגלים במהרה את המחיר שחיי שקר עלולים לגבות.

נועה קולרצילום: מתוך "בהסתורה", כאן 11 נועה קולרצילום: מתוך "בהסתורה", כאן 11

לצדם ניצב יוסי זוכמיר, מייסד הקבוצה והגבאי שלה, בגילומו של גל תורן, דמות טראגית שמממן מכיסו את פעילות הקבוצה לה הוא זקוק כמו אוויר לנשימה, ובמקביל מנהל רומן עם אשת רבו, בגילומה של נעמי לבוב, בעולם הגלוי שלו.

הסדרה בת תשעה פרקים ומשתתפים בה גם דוד וולך, נועה קולר, חני פירסטנברג, מוריס כהן, יותם רבינו, מיכל ינאי, שי אביבי, אלמה דישי, הית׳אם עומרי, רותי בורנשטיין, דן קסטוריאנו, שירה אלמוזלינו, הילה רוח, מרק רוזנבאום ונבו קמחי.

את הסדרה ביים אסף סבן שמגיע למסך הקטן אחרי שני פיצ'רים שהוקרנו בקולנוע כמו בית בגליל והמשלחת.

אורי קומאי (דודו פארוק)צילום: מתוך "בהסתורה", כאן 11 אורי קומאי (דודו פארוק)צילום: מתוך "בהסתורה", כאן 11

"בהסתורה" מצטרפת לשורת דרמות ישראליות שבוחנות זהות, אמונה ושבר קהילתי, ומציעה מבט רגיש אך נוקב על דור שנקרע בין העולם שבו גדל לבין החופש שהוא מבקש לעצמו.