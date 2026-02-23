ירון אברהם מתפוצץ: "תתביישו, עוכרי ישראל!"

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, כתב היום (שני) פוסט זועם בחשבון הטוויטר שלו. בדבריו הוא כתב: "והנה עוד פעם. בזמן אמת. והיו עוד. מה שאנחנו מסוגלים לעשות אתם לא מסוגלים בחיים. תתביישו, עוכרי ישראל האמיתיים".

את הדברים הוא כתב בהמשך לציוץ ישן יותר שלו, בו נכתב כי "‏יש לי מחלוקת גדולה ולפעמים כזו שיורדת לפסים אישיים עם חלק ממגישי וכתבי ערוץ 14, ולא פעם בראייתי הם ניזונים מהכפשתנו ומהכפשתי האישית,

ועדיין: דיבור מאפיוזי ואיומים בריוניים כמו שרואים כאן הם דבר מגונה, מביש ותת רמה שצריך להוקיע, ולא משנה נגד איזה צד הם מופנים".

ירון אמנם לא כתב בפורש על מה הוא מדבר, אך הגולשים הגינו שהוא מתכוון לתקיפה של מגישת חדשות 13 לוסי אהריש.

ירון הוסיף וכתב כי הוא בעבר גינה את תקיפת עיתונאי עכשיו 14 עתי שלו, וכעת הוא ציפה שעיתונאי 14 יגנו את הטרדת האריש, מה שלטענתו לא קרה.