מתיחות שיא: אזרחי איראן קיבלו הודעה חריגה

אזרחים איראנים קיבלו היום (שני) מסרונים ובהם נכתב: "נשיא ארה"ב הוא איש של מעשים. חכו ותראו". כך דווח בתקשורת המקומית באיראן. ההודעה נשלחה ממקור אנונימי.

שגרירות ארה״ב בביירות פינתה היום עשרות מעובדיה דרך נמל התעופה רפיק אל-חרירי. לפי הדיווח, מדובר בצעד מנע בשל "ההתפתחויות האזוריות הצפויות".





הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שהבוקר עיתון ה"ניו יורק טיימס" פרסם כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אפשרות תקיפה אמריקנית מוגבלת באיראן כבר בימים הקרובים, כדי לאלץ אותם לוותר על פרוייקט הגרעין. על פי הדיווח, טראמפ הבהיר ליועציו כי אם הדיפלומטיה או תקיפה ממוקדת ראשונית לא יביאו לשינוי בעמדת טהרן, הוא עשוי לשקול בחודשים הקרובים מהלך צבאי רחב יותר, שנועד להביא להחלשת הנהגת המדינה.