"אני ימני שמתנגד לסגירת התחנה": שמואל מוניץ על סערת גל"צ

עיתונאי ynet שמואל מוניץ, שגדל באלון שבות ושירת בגל"צ, מגלה שהוא מגדיר את עצמו היום "מסורתי". בראיון חשוף הוא מסביר למה דווקא כאיש ימין, הוא רואה בגל"צ מוסד תקשורתי מפואר שחובה לשמר, ומדוע הדיון על סגירתה נובע מחוסר היכרות עם המציאות בשטח. פרק 2 בפודקאסט התקשורת של "סרוגים"

בשיחה חשופה בפודקאסט "אוף דה רקורד", העיתונאי והמשורר שמואל מוניץ, סגן עורך "ynet יהדות", משרטט מסלול חיים שנע בין קודש לחול, ובין המגזר הדתי למערכת החדשות של המדינה. מוניץ, שגדל באלון שבות ולמד בישיבת "מקור חיים", מגדיר את עצמו כיום כ"מסורתי", מושג שמשמש עבורו כמרחב של בחירה וגשר בין קצוות החברה הישראלית.

מוניץ הסביר כי הסרת הכיפה בשנת 2021 לא הייתה אקט של מרד, אלא מהלך טבעי של מי שהרגיש "דתי לייט" זמן רב קודם לכן. הוא מסתייג מהמונח "דתל"ש", שכן הוא מעדיף להגדיר אדם לפי הערכים שבהם הוא מחזיק כיום, ולא לפי מה שהוא "כבר לא". לשיטתו, אנשים שהם מסורתיים מבחירה, כמו גם להט"ב דתיים, הם התקווה של החברה הישראלית, כיוון שהם מסרבים לוותר על זהותם המורכבת לטובת הגדרות פוליטיות דיכוטומיות.

עיתונות כמעשה של תיקון

בתפקידו ב-ynet, מוניץ מוביל קו המעז לגעת ב"פצעים" של המגזר הדתי, נושאים שלעיתים מושתקים בתקשורת המגזרית כמו פגיעות מיניות וזכויות להט"ב. הוא משתף כי ב-ynet הוא נהנה מחופש פעולה רב יותר בהשוואה לעבודתו בעבר בעיתונות המגזרית, שם לדבריו קיים חשש מתמיד מאובדן מנויים וקוראים סביב נושאים רגישים.

התרבות בצל המלחמה

כמשורר שמוציא בימים אלו את ספרו השלישי, מוניץ מדגיש כי התרבות היא "נשמת אפנו" ואינה מותרות, במיוחד בימי מלחמה. הוא הקריא את שירו "מטאורים", המתאר מפגש לילי עם לוחמי מילואים, וממחיש כי לעיתים דרושה "אפלה גמורה" כדי לחשוף את הגבורה והסולידריות הישראלית. מוניץ סיכם בהגנה על השידור הציבורי וגלי צה"ל, וציין כי למרות האנומליות, תרומתם לזיכרון הלאומי ולחינוך העיתונאי חיונית לחוסן החברה.



