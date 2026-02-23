מבזקים
סרוגים

מהפך קיצוני; קרה, שלג ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי במיוחד. ירדו גשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות. ואיפה יירד שלג?

ו' אדר התשפ"ו
מהפך קיצוני; קרה, שלג ושטפונות: תחזית מזג אוויר
גשם צילום: דוד כהן / פלאש90

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי במיוחד. ירדו גשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות. ואיפה יירד שלג?

יום שלישי 24.02.26: מעונן חלקית עד מעונן, וקריר מהרגיל. עד לשעות הערב ירדו גשמיםמדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש קל לשיטפונותבנחלי המזרח.
 
יום רביעי 25.02.26: מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות. ירד גשם מקומי, בעיקרבצפון הארץ.
 
יום חמישי 26.02.26: מעונן חלקית עד מעונן, הרוחות תתחזקנה, וגשם ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב בעיקר בשעות הבוקר והצהריים. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח, ובחרמון ירד שלג.
 
יום שישי 27.02.26: מעונן חלקית וקר מהרגיל, ינשבו רוחות ערות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.בלילה קיים חשש מקרה באזורים המועדים.
 
יום שבת 28.02.26: מעונן חלקית וקר מהרגיל. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בלילה קיים חשש מקרה באזורים המועדים
מזג אוויר מזג האוויר תחזית מזג אוויר תחזית מזג האוויר גשם שמש קור חום קיץ חורף שלג שטפונות