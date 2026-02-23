מהפך קיצוני; קרה, שלג ושטפונות: תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חורפי במיוחד. ירדו גשמים מלווים ברוחות וסופות רעמים וקיים חשש לשטפונות. ואיפה יירד שלג?יום שלישי 24.02.26: מעונן חלקית עד מעונן, וקריר מהרגיל. עד לשעות הערב ירדו גשמיםמדי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש קל לשיטפונותבנחלי המזרח.
יום רביעי 25.02.26: מעונן חלקית, עם עלייה קלה בטמפרטורות. ירד גשם מקומי, בעיקרבצפון הארץ.
יום חמישי 26.02.26: מעונן חלקית עד מעונן, הרוחות תתחזקנה, וגשם ירד מצפון הארץ ועד לצפון הנגב בעיקר בשעות הבוקר והצהריים. קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח, ובחרמון ירד שלג.
יום שישי 27.02.26: מעונן חלקית וקר מהרגיל, ינשבו רוחות ערות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל.בלילה קיים חשש מקרה באזורים המועדים.
יום שבת 28.02.26: מעונן חלקית וקר מהרגיל. בשעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בלילה קיים חשש מקרה באזורים המועדים
תגובות