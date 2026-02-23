יורש העצר האיראני במסר למשטר: "אתם עומדים לטבוע בדם ששפכתם"

יורש העצר הגולה של השא האיראני, קיים ראיון מיוחד, בו תקף את המשטר האיראני, קרא לפקידים בו לערוק והזהיר כי זו תהיה ההזדמנות האחרונה שלהם

יורש העצר האיראני, רזא פהלאווי, קיים ראיון מיוחד אל גוף תקשורת אירופאי, בו הצהיר כי המשטר נמצא במצב החלש ביותר שלו מזה 40 שנה וכי הקרקע פורייה למהפכה בטהראן. פהלאווי קרא לאנשי המשטר לערוק מיד, ואיים על חמינאי כי "יטבע בדם האזרחים ששפך".

היורש הגולה הסביר בקשר למשטר האיראני: "אלה לא אנשים שאפשר להגיע איתם להסכמות, זה ב-DNA שלהם, כל קיומו של המשטר הזה הוא יצוא אידיאולוגיה דתית רדיקלית, אין לו מקום בעולם דמוקרטי מתורבת, הוא לא מייצג או משרת את אזרחי איראן בשום אופן".

פהלאווי המשיך, הזהיר וקרא לאנשי משטר שלא היו מעורבים ברצח האזרחים לערוק מיד: "איראן עומדת על סף מהפכה גדולה והיסטורית. נותר חלון זמן מוגבל לפקידים, שידיהם אינן מוכתמות בדם העם, להפריד את עצמם מהמשטר הפושע".

בקשר לאלה שמעורבים בטבח כנגד המפגינים ו"פשעים כנגד העם האיראני" כפי שתיאר זאת פהלאווי אמר: "למי שיש דם על הידיים, לחמינאי וכל אנשי משמרו, כל מי שישאר קרוב אליו, אתם תטבעו כולכם בדם ששפתכתם".

