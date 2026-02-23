דרישת חירום במערכת הביטחון לקראת מתקפה איראנית

מערכת הביטחון בדרישת חירום כחלק מהיערכות לקראת מתקפה על איראן. לכל הפרטים

מערכת הביטחון דורשת תוספת תקציב של מיליארדים בעקבות ההיערכות למתקפה על איראן, כך דווח היום (שני) בכאן 11.

מוקדם יותר היום נרשמה מתיחות נוספת כאשר מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקני, נחתו בנתב"ג - במקביל נושאת המטוסים האמריקאית הגדולה והמתקדמת בעולם, הג'רלד פורד, תועדה במרחק נגיעה מישראל בזמן שעגנה סמוך לאי כרתים, במה שנראה כהצטיידות והכנות אחרונות לכל פעולה אפשרית

כמו כן, בית החולים אסותא התייחס היום להכנות בשל המתיחות הביטחונית, ומסר כי באסותא רמת החייל נענו לבקשת הבריאות, ובימים האחרונים הוקם בית חולים תת קרקעי חדש בתל אביב שיכול לאכלס כ-200 מיטות אשפוז.

בליווי משרד הביטחון, משרד הבריאות ופיקוד העורף, מדובר בתשתית לאומית של מדינת ישראל לטווח ארוך. בעת חירום, בית החולים התת קרקעי החדש בתל אביב יקלוט מטופלים לאישפוז מבתי חולים ציבוריים, שאינם ממוגנים דיו.



