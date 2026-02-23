חשיפה: כך מעבירים ערביי ישראל כסף לעזה

למרות אזהרות כוחות הביטחון, בארגון "בני הכפר" מצהירים כי ימשיכו בקמפיין גיוס התרומות לרצועה: "לא מפסיקים למרות הרדיפה". וגם: איך מגיע הכסף ליעדו כשהמעברים סגורים?

בזמן שבישראל נמשך המאמץ המלחמתי, בקרב חלקים מהמגזר הערבי בישראל נמשכים המאמצים לסייע לתושבי רצועת עזה. על פי דיווח באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק", ארגונים שונים פועלים לגיוס תרומות וסיוע, תוך עקיפת המגבלות הביטחוניות והלוגיסטיות.

לואי ח'טיב, חבר הלשכה המדינית של ארגון "בני הכפר", התראיין לאתר והבהיר כי הארגון לא מתכוון להפסיק את פעילותו. לדבריו, הקמפיין השנתי של הארגון לתמיכה בעזה נמשך גם השנה, בפרט על רקע חודש הרמדאן ועליית מחירי המזון ברצועה.

"הזהירו אותנו – אך אנחנו ממשיכים"

ח'טיב חשף בראיון כי גורמי ביטחון ישראלים יצרו קשר עם פעילים והזהירו אותם מפני עריכת קמפיינים לסיוע לרצועת עזה. בעוד שחלק מהארגונים החליטו לסגת ולהפסיק את הפעילות בעקבות האזהרות, ב"בני הכפר" בוחרים בקו לעומתי.

נמשיך בפעילות למרות הרדיפה והאיומים, הצהיר ח'טיב. הוא הוסיף כי הארגון "אינו יכול להפנות את גבו למציאות הקיימת ברצועה".

איך מועבר הכסף?

אחת השאלות המרכזיות שעולות מהדיווח היא כיצד מועבר הסיוע כאשר המעברים נמצאים תחת פיקוח הדוק. ח'טיב הודה בראיון כי לא ניתן להעביר סיוע פיזי ישיר, ולכן הארגון מתמקד בהעברת סיוע כספי בדרכים עקיפות. לדבריו, הכסף מיועד למשפחות נזקקות ובימים הקרובים צפוי להתרחב המבצע בשיתוף ארגונים נוספים.

במקביל, פעיל נוסף בתחום, מאג'ד יונס, פירט כי חלק מהסיוע כולל מוצרי מזון, מים וציוד רפואי שנרכשים בתוך השוק המקומי בעזה בעזרת ארגונים מקומיים הפועלים בתוך הרצועה.



