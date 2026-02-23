נחשף לראשונה: זה השיר שייצג את ישראל באירוויזיון

תאגיד כאן חושף לראשונה את השיר איתו תתחרה ישראל באירוויזיון 2026

שיר התחרות הישראלי אל אירוויזיון 2026 נחשף לראשונה, התאגיד חושף את פרטי השיר לקראת משדר מיוחד לחשיפתו שיתקיים ביום חמישי, 5 במרץ 2026.

שם השיר שינסה לכבוש את אירופה פעם נוספת נחשף כעת לראשונה הוא צפוי להחשף בקרוב במלואו אחרי שבועות של ציפייה, הערב נודע כי השיר שייצג את ישראל בתחרות נקרא "Michelle". על פי גורמים בתאגיד, מדובר בשיר בעל סאונד וקצב שונים משמעותית מהקו המוזיקלי שייצג את ישראל בשנתיים האחרונות.

הבחירה האמנותית השנה מפתיעה במיוחד בגזרת השפה: השיר יבוצע בשילוב של שלוש שפות עברית, אנגלית וצרפתית, מהלך שנועד לקרוץ לקהל רחב ומגוון ביבשת. המבצע והיוצרים את השיר יבצע הזמר נועם בתן, שנבחר להוביל את המשלחת הישראלית. מאחורי השיר עומדת נבחרת יוצרים מוערכת: מילים: צליל קליפי, נדב (נאבי) אהרוני, יובל רפאל ונועם בתן.

לחן: נדב (נאבי) אהרוני וצליל קליפי.

עיבוד והפקה מוזיקלית: נדב (נאבי) אהרוני.

"מדובר בשיר עם אנרגיה אחרת, משהו שטרם ראינו מישראל על הבמה הגדולה בעולם," מספרים בסביבת ההפקה.