סעודיה חוצה קו ומאיימת על ישראל: "נמנע את הרחבת ההתנחלויות"

סעודיה ממשיכה במתקפות הבלתי פוסקות על ישראל, ואיגדה שורה של ארגונים ומדינות בהודעת גינוי נוספת כנגד החלטות הקבינט בקשר ליהודה ושומרון ושורה של טענות נוספות כנגד ישראל.

ממלכת ערב הסעודית, שלפני זמן קצר עוד דובר על הצטרפותה אל הסכמי אברהם, ממשיכה במתקפה הבינלאומית הבלתי פוסקת כנגד ישראל. לאחר שגינתה את החלטות הקבינט הישראלי באופן עצמאי ועם בעלות ברית ערביות, איגדה סעודיה שורה של ארגונים ומדינות לגינוי נוסף ואיומים מרומזים בצעדים כנגד ישראל.

בהודעה ארוכה שפורסמה על ידי משרד החוץ הסעודי, פירטו את רשימת המדינות והגופים אשר אוגדו בגינוי לצעדים הישראלים: "אנחנו, שרי החוץ של ממלכת סעודיה, הרפובליקה הפדרלית של ברזיל, הרפובליקה הצרפתית, ממלכת דנמרק, הרפובליקה של פינלנד, הרפובליקה של איסלנד, הרפובליקה של אינדונזיה, אירלנד, הרפובליקה הערבית של מצרים, הממלכה ההאשמית של ירדן, הדוכסות הגדולה של לוקסמבורג, ממלכת נורווגיה, מדינת פלסטין, הרפובליקה הפורטוגזית, מדינת קטאר, הרפובליקה של סלובניה, ממלכת ספרד, ממלכת שוודיה, הרפובליקה של טורקיה, והמזכירים הכלליים של הליגה הערבית והארגון לשיתוף פעולה אסלאמי, מגנים בתוקף את סדרת ההחלטות הישראליות האחרונות".

ההודעה הסעודית החריפה המשיכה ותקפה את ישראל והחלטות הקבינט: "ההחלטות שהתקבלו מחילות הרחבות גורפות של השליטה הישראלית הבלתי חוקית בגדה המערבית, השינויים הם רחבי היקף, וכוללים סיווג מחדש של אדמות פלסטיניות כביכול כ"אדמות מדינה" ישראליות, האצת פעילות ההתנחלות הבלתי חוקית והעמקה נוספת של המנהל הישראלי.".

בנוסף, תקפו הסעודים את ישראל על "הפרת הסטטוס קוו בירושלים": "בחודש הרמדאן הקדוש, אנו מדגישים גם את החשיבות של שמירה על הסטטוס קוו ההיסטורי והמשפטי בירושלים ובמקומות הקדושים שבה, תוך הכרה בתפקיד המיוחד של האפוטרופסות ההאשמית ההיסטורית בהקשר זה. אנו מגנים הפרות חוזרות ונשנות של הסטטוס קוו בירושלים, המהוות איום על היציבות האזורית".

ואף איימו בצעדים למניעת הרחבת ההתיישבות ביו"ש: "אנו מאשרים מחדש את מחויבותנו לנקיטת צעדים קונקרטיים, בהתאם למשפט הבינלאומי, למניעת הרחבת ההתנחלויות הבלתי חוקיות בשטח הפלסטיני ולמדיניות ואיומים של עקירה בכפייה וסיפוח".