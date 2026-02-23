השר באזהרה חמורה: "האיום הכי גדול על ישראל"

השר הבכיר התריע בפניי האיום הכי גדול על מדינת ישראל והכתיר אותו כמצב חירום לאומי

במסגרת כנס תל חי שהתקיים היום (שני) ביוזמת שר התפוצות עמיחי שיקלי, הגדיר שיקלי את המצב בגליל המרכזי כמצב חירום לאומי ושטח את נקודות התוכנית אותה הוא מבקש לקדם מול ראש הממשלה.

בדבריו אמר שיקלי: "ההתמרכזות שלנו כמדינה בגבולות גדרה-חדרה – מה שקרוי 'מדינת תל אביב' – תוך נטישת הנגב והגליל, היא האיום האסטרטגי הגדול ביותר על מדינת ישראל יותר מאיראן ויותר מטורקיה. אנחנו במו ידינו חוזרים אל גבולות תכנית החלוקה של כ״ט בנובמבר. אני מבקש לקדם תוכנית חירום שעיקריה הם שינויים מהותיים בתחום התשתיות והמגורים".

לדברי השר, הממשלה נקטה שורת צעדים לשיפור המצב, ובהם הגדלת ההנחות על קרקע באזורי עדיפות לאומית, הרחבה משמעותית של הההטבות למשרתי מילואים, בלימת ההשתוללות בתכנון המוניציפלי ברשויות הערביות, הרחבת סמכויות בנייה לוועדות מקומיות והגדלת הפטור ממכרז ביישובים קהילתיים- אך צעדים אלו אינם מספקים בלשון המעטה.

בשל כך, שיקלי הציג תוכנית חירום לחיזוק הגליל הכוללת:

א. דיור והתיישבות:

1. הגדרת כלל הגליל המרכזי כאזור עדיפות לאומית א'.

2. הסרת חסמי תכנון המגבילים צמיחה לוח 2 וכדומה באזורי עדיפות לאומית.

3. העלאת תקרות ההנחה והתאמת הגדרת "מחוסר דיור" כדי לעודד מעבר משפחות מהמרכז לגליל גם למי שמכרו דירה יחידה.

4. רפורמה במנגנון הטבות המס: פישוט מנגנון הטבות המס וצמצומו לשלוש קטגוריות מרכזיות, במקום מערכת מסורבלת של 13 קטגוריות שונות, מעבר לשלוש קטגוריות פשוטות: קו עימות, עדיפות לאומית א׳ ועדיפות לאומית ב׳.

ב. בתחום התשתיות: תיקון מנגנון חלף היטל השבחה המפלה לרעה את התקצוב לרשויות בקו העימות ואזורי עדיפות לאומית. הרחבת כביש 6 והארכתו צפונה, קידום רכבת לקריית שמונה ושיפור תשתיות תקשורת סלולארית ואינטרנט מהיר.

ג. בתחום התעסוקה: הקלה ותמרוץ מתן היתרי בנייה של מתחמי עסקים ותעשייה קלה בהתיישבות הכפרית, העתקת בסיסי צה״ל מהמרכז לגליל וחיזוק החקלאות באמצעות הוזלת מחירי המים לחקלאות ותמיכות ישירות.

השר הדגיש כי צעדים אלו חיוניים לבלימת ההידרדרות הדמוגרפית, לחיזוק ההתיישבות ולביסוס עתידו של הגליל.

בהמשך הכנס, נשאו דברים יו"ר עמותת נאמני תל חי, יאיר בלחובסקי, ח"כ אריאל קלנר, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

נערך ריאיון בין ח"כ משה סעדה לנוי בר, ונערך פאנל מומחים שהתריע מפני התעצמות ציר הרשע מצפון של טורקיה וסוריה.

השר שיקלי הגדיר את מצב הגליל כמשבר לאומי, התריע מפני היחלשות האחיזה ההתיישבותית והריבונות היהודית באזור והציג תמונת מצב מדאיגה בה בגליל המרכזי האוכלוסייה היהודית עומדת על כ־16% בלבד.

לשם הדוגמא - במועצה האזורית משגב נרשמה ירידה חדה מכ600 לידות בשנה לפני כעשור לכ־150 בלבד כיום. מגמות דומות ניכרות גם בכרמיאל ואף חמורות יותר בנוף הגליל. שיקלי ציין כי חסמי תכנון ובירוקרטיה הגבילו את התרחבות היישובים היהודיים, בעוד הבנייה במגזר הערבי מתקדמת בהיקפים אדירים הכל במימון ובתכנון של משלם המיסים הישראלי.

כמו כן, במסגרת הכנס העניק השר שיקלי את אות תל חי ללוחם הלח"י האגדי עזרא יכין.

השר שיקלי מעניק את אות תל-חי ללוחם הלח צילום: קובי דוברז

יכין: ״טרומפלדור ראה את חשיבות ההתיישבות, נלחם כנגד הסיכויים ואמר לנערים "לכו בעקבותיי"- היום זכינו שנוער הגבעות הולכים בעקבותיו של טרומפלדור".

שיקלי: "אני גאה להעניק את האות לעזרא- יהודי ענק שכולו מפעל חיים של אמונה בכוחו של עם ישראל."

יכין קיבל את הפרס בהתרגשות וסיים את דבריו בשירת ״בגליל בתל חי״, אליה הצטרף הקהל.








