בוטל דיון משפט נתניהו בהמשך השבוע. זו הסיבה

הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שצפוי היה להתקיים ביום רביעי - בוטל, כמו כן, הדיון מחר התקצר בעקבות בקשתו של נתניהו.
הסיבה לקיצור הדיון מחר, היא השתתפותו של ראש הממשלה בכינוס של בכירי השב״כ. הנימוק לביטול הדיון מחרתיים: הגעת ראש ממשלת הודו.
נזכיר כי לקראת הגעתו הצפויה של ראש ממשלת הודו לביקור רשמי בכנסת, האופוזיציה מתכננת להחרים אותו, זאת בשל ההחלטה שלא להזמין את נשיא בית משפט העליון יצחק עמית.
הקואליציה מתכננת להזמין חברי כנסת לשעבר למליאה במטרה שיתפסו את מקומותיהם של חברי האופוזיציה המחרימים. מהלך זה נועד להציג לראש ממשלת הודו תמונה של מליאה מלאה לחלוטין וללא כיסאות ריקים.
