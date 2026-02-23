בוטל דיון משפט נתניהו בהמשך השבוע. זו הסיבה

בית המשפט נעתר לבקשתו של נתניהו, וביטל את הדיון במשפטו ביום רביעי הקרוב

הדיון במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שצפוי היה להתקיים ביום רביעי - בוטל, כמו כן, הדיון מחר התקצר בעקבות בקשתו של נתניהו.

הסיבה לקיצור הדיון מחר, היא השתתפותו של ראש הממשלה בכינוס של בכירי השב״כ. הנימוק לביטול הדיון מחרתיים: הגעת ראש ממשלת הודו.