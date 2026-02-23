המיליונים של ארדואן לעזה תחת חסות של מסגדים וצדקה

בעוד ישראל נלחמת בשטח, טורקיה ממשיכה לבנות את תשתית הטרור האידיאולוגית בעזה. תחקיר של ה'נורדיק מוניטור' חושף כי קרן דתית המנוהלת על ידי מקורבי ארדואן העבירה עשרות מיליוני דולרים לרצועה מאז ה-7 באוקטובר • השיא: הקמת מסגד על שמו של מייסד אל-קאעידה

בזמן שצה"ל פועל למיטוט שלטון חמאס, מתברר כי "ידידתנו" לשעבר מצפון, טורקיה, ממשיכה להזרים חמצן כלכלי ורוחני לארגון הטרור. תחקיר חדש של אתר האופוזיציה הטורקי Nordic Monitor, הפועל משבדיה, חושף את המנגנון המשומן של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן להלבנת כספי טרור תחת מסווה של סיוע הומניטרי ובניית בתי תפילה.

לפי הדו"ח, אגודת הצדקה הטורקית (TDV), קרן המתנהלת תחת חסות ממשלתית מלאה, העבירה לרצועת עזה סכום עתק של למעלה מ-46 מיליון דולר מאז הטבח בשמחת תורה.

מסגדים כבסיסי אינדוקטרינציה

השיטה הטורקית פשוטה: הקרן מקימה מסגדים ומבני ציבור, המשמשים כר פורה לחינוך לג'יהאד ולהידוק אחיזת חמאס באוכלוסייה. עד כה, ה-TDV הקימה בעזה תשעה מסגדים במימון טורקי מלא, ושיפצה עשרות מבנים נוספים שמשמשים את חמאס.

אחת הדוגמאות המקוממות ביותר שנחשפו היא חנוכת מסגד על שמו של עבדאללה עזאם – מי שנחשב לאבי הג'יהאד העולמי, ממייסדי אל-קאעידה ומורו הרוחני של אוסמה בן לאדן. עזאם, פלסטיני במוצאו, היה דמות מפתח בעיצוב האידיאולוגיה הרצחנית של חמאס, והעובדה שטורקיה הרשמית בוחרת להנציח אותו בלב עזה מעידה יותר מכל על כוונותיה האמיתיות.

המסגדים הללו אינם רק בתי תפילה, אלא מפקדות אידיאולוגיות המכשירות את הדור הבא של מחבלי חמאס," נכתב בתחקיר.

כסף פרטי בשירות הממשלה

הקרן הטורקית מוצגת כלפי חוץ כארגון צדקה פרטי, אך בפועל היא נשלטת על ידי ה'דיאנט' – מנהלת הדת הממשלתית של טורקיה. מבנה זה מאפשר לארדואן לעקוף סנקציות בינלאומיות ולהעביר כספים ישירות לידיים של פעילי חמאס, תוך שימוש במינוחים של "שיקום" ו"צדקה".

החשיפה מצטרפת לשורה של צעדים עוינים מצד אנקרה מאז פרוץ המלחמה, החל מהצהרות תמיכה בחמאס כ"תנועת שחרור" ועד להפסקת המסחר עם ישראל. כעת נחשף כי התמיכה אינה רק הצהרתית, אלא מגובה במיליוני דולרים שזורמים לביצור תשתיות הארגון.