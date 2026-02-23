חשד לרצח: התפתחות דרמטית באסון בבית הזיקוק

התפתחות דרמטית קרתה היום (שני) בחקירת מותן של שתי מהנדסות הכימיה באסון בבית הזיקוק באשדוד. המשטרה עצרה את קובי סלם, ספק הציוד למפעל, והחליטה להחמיר את סעיף החשד נגדו לרצח באדישות – עבירה שדינה עד 20 שנות מאסר.

באסון באסון מצאו את מותן אירינה רדצ'וק בת ה-52, וניצן גוייכמן בת ה-39.

על פי הדיווח בחדשות 12, לפי החשד, השתיים לבשו חליפת מגן אטומה ונספו ממחסור בחמצן עקב תקלה שנסיבותיה נבדקות. צוותי מד"א ביצעו בהן פעולות החייאה ממושכות בזירה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותן של השתיים.

התברר כי המכלים מהם שאפו המנוחות סופקו על ידי חברת "סלם יעקב ובניו". החשד שנבדק הוא שהמכלים לא הכילו "אוויר רפואי" כנדרש, או שהכילו חומר נוסף שהוביל לחנק המהיר.

חוקרי ימ"ר דרום עצרו את סלם במקום עבודתו. בתחילה נאמר לו כי הוא חשוד בהמתה בקלות דעת, אך לאחר שהתייעץ עם עורך דין שונה הסעיף לרצח באדישות, עוד בטרם החלה חקירתו.