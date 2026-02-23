המפלצת הגיעה: נושאת המטוסים פורד במרחק נגיעה מישראל

הפורד, נושאת המטוסים האימתנית של ארצות הברית, שעושה את דרכה אל עבר המזרח התיכון כבר שבועות כל הדרך מהקאריביים, הגיעה למזרח הים התיכון. נושאת המטוסים שנחשבת למתקדמת והקטלנית בעולם, מצטרפת לנושאת המטוסים בוש, שכבר ממוקמת במרחב במרחק תקיפה מחופי איראן.

נושאת המטוסים פורד, כרתים

נושאת המטוסים תועדה לפני ימים בודדים, נעה במרחב מיצרי ג'יברלטר, שם מטוסים ביצעו סריקות ביטחוניות לפני כניסתה אל המעבר הצר וכעת לאחר שנכנסה לים התיכון, הגיעה בשעות הלילה המאוחרות אל צבר האיים היווני ועגנה אל חופי האי כרתים, במרחק הצטיידות מבסיסי נאט"ו הפועלים ביוון.

כעת, על פי הערכות, הפורד מבצעת הכנות אחרונות כמו תחזוקה הכרחית, הצטיידות החלקי חילוף ומלאי אספקה, כהכנה לפריסתה במרחב, שתתבצע ככל הנראה בימים הקרובים. עד כה לא ברור מאליו היכן מיועדת הפורד לפעול, הסיכוי הסביר מצביע כי תחבור לנושאת המטוסים בוש סמוך לחופי איראן, כחלק מחבילת תקיפה, אך ייתכן גם כי תישאר בין התיכון במתאר הגנתי כנגד גלי התקיפה האיראנים הצפויים בתגובה לפעולה ישראלית או אמריקאית.

הפורד נחשבת לכלי השיט הקטלני והמתקדם ביותר בעולם, כאשר היא נושאת המטוסים הגדולה והמתקדמת ביותר של ארצות הברית, והראשונה מסדרת דרג ה"נימיץ" החדש והמשודרג אשר מחליף את אותו דרג משנת 1975. היא נכנסה לפעילות ב-2017, נושאת בתוכה שני כורים גרעיניים, עשרות כלי טיס ויכולות פעולה שלא מביישות צבאות לאומיים שלמים.