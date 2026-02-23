תראו מופתעים: זה השליט החדש של צפון קוריאה

הפרלמנט הצפון קוריאני קיים הצבעה חגיגית לבחירתו של מנהיג צפון קוריאה על ידי מפלגת הפועלים השולטת

כמדי מספר שנים, הפרלמנט הצפון קוריאני כינס את כלל חברי "מפלגת הפועלים" השולטת במדינה, להצבעה שתקבע מי יהיה יושב ראש המפלגה, וכיוצא מכך, גם מנהיגה של צפון קוריאה.

הצבעה שעברה פה אחד, ובמהלך שלא יפתיע רבים, בחר הפרלמנט וכינוס מועצת הפועלים בדיקטטור קים ג'ינג און אל "כהונה נוספת". על פי דיווחי התקשורת הממלכתית בצפון קוריאה, און זכה להצבעת אמון מלאה של כלל הקולות "בזכות מנהיגותו הנעלה".

כינוס מועצת הפועלים ציין בהחלטתו כי "הנהגתו של המנהיג און חיזקה את מעמדה של צפון קוריאה באופן רדיקלי, במיוחד הדגש ששם על התחמשות גרעינית ומערכת היחסים המיוחדת עם רוסיה וסין".

און שןלו בצפון קוריאה כמנהיג מוחלט מאז שנת 2011, אז החליף את אביו קים ג'ונג איל, ששלט גם הוא כדיקטטור מוחלט במשך עשורים והוריד את השלטון לבנו.

לאחרונה דווח כי און כבר חונך את ביתו הצעירה, ג'ו איי, בת ה-13 בלבד כיורשתו המיועדת, על פי דיווחים גם היא נכחה במהלך ההצבעה.