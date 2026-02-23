ישראל שוקלת פינוי שגריריויות; בכירים התבקשו לחזור לארץ

החשש מתגובה איראנית או פיגועי נקם נגד יעדים ישראליים בחו"ל מעלה הילוך. גורם ישראלי חשף היום (שני) בשיחה עם ערוץ "אל-חדת'" הסעודי כי מערכת הביטחון העלתה את רמת הכוננות בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם לרמה הגבוהה ביותר.

שגרירויות תחת איום: שוקלים פינוי נציגויות

לפי הדיווח, המתיחות מורגשת היטב בנציגויות ישראל באירופה, במזרח הרחוק ובאמריקה הלטינית. הגורם ציין כי ישראל בוחנת ברצינות את האפשרות לפנות חלק מהשגרירויות והקונסוליות במוקדים רגישים, מחשש לניסיונות פגיעה של שלוחיה של איראן או גורמי טרור הפועלים בשירותה.

צעד זה מצטרף לשורת הנחיות ביטחוניות שהועברו לסגל הדיפלומטי בשבועות האחרונים, הכוללות הגבלות תנועה משמעותיות ושינוי בשגרת העבודה בנציגויות.

קריאה דחופה לבכירים לשעבר

במקביל לחיזוק ההגנה על השגרירויות, חשף הגורם הישראלי פרט חריג: מדינת ישראל פנתה לבכירים לשעבר במערכת הביטחון ובשירות המדינה השוהים בחו"ל, וביקשה מהם לשוב לישראל בהקדם האפשרי.