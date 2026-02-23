הפוסט של טראמפ שהלחיץ את איראן: "עסקה איתם לא שווה כלום"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף סרטון תוקפני במיוחד כנגד המשטר האיראני, שקובע כי אין כל טעם במשא ומתן עם שלטון האייתולות הקיצוני, ברמז לא דק למשטר בטהראן

הנשיא טרמאפ שיתף פוסט ברשת החברתית בבעלותו, Truth social, אשר חמק מעיניהם של רבים, אך ככל הנראה לא חמק מהאייתולות בטהראן. הסרטון נלקח מתוך תוכניתו האחרונה של השדרן הפוליטי, מארק לוין, המקורב לטראמפ. לוין תוקף בחריפות כל סיכוי לעסקה עם "משטר הדת הקיצוני באיראני" ומזהיר כי "כל עסקה איתם לא שווה את הנייר עליו היא תיכתב".

בזמן שארצות הברית מבצעת הכנות אחרונות לקראת האפשרות של פעולה באיראן, ועם הגעת נושאת המטוסים פורד אל הזירה המזרח תיכונית, הטמפרטורות בין טהראן וארה"ב ממשיכות לטפס. הנשיא שיתף את הסרטון מוקדם יותר, בו נקבע בנחרצות כי כל משא ומתן עם איראן דינו להיכשל.

ייתכן כי מדובר בניסיון נוסף של הנשיא להפעיל לחץ תודעתי על השלטונות באיראן, רגע לפני סבב משא ומתן נוסף הצפוי להתרחש ביום חמישי הקרוב בין הצדדים, אך הסרטון הנחרץ מעלה תהיות של רבים, כאשר חלק אף מזכירים כי גם לתקיפה הקודמת של ארצות הברית באיראן קדמו פרסומי סרטונים דומים.