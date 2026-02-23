רשות המסים בהודעה קריטית שתחסוך לכם הרבה כסף

רשות המסים חושפת את הטעויות הקריטיות שגורמות לכם לאבד עשרות אלפי שקלים. כל הפרטים שיחסכו לכם הרבה כסף

רבים מהחוסכים בישראל מתלבטים ברגעי דוחק או תכנון כלכלי האם למשוך כספים מחסכונות קיימים. ברשות המסים פרסמו היום (שני) הבהרה חשובה שנועדה לעשות סדר בין שני מכשירי החיסכון הפופולריים: קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה. למרות ששניהם נראים דומים, כללי המיסוי והנזילות שלהם שונים בתכלית.

קרן השתלמות: היתרון הגדול של הפטור ממס

קרן השתלמות נחשבת לאחד ממכשירי החיסכון המשתלמים ביותר בישראל, בעיקר בשל הפטור ממס על ההפקדות והרווחים. עם זאת, כדי ליהנות מהפטור, יש לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

לאחר 6 שנות ותק ממועד ההפקדה הראשונה.

לאחר 3 שנות ותק למי שהגיע לגיל פרישה.

לאחר 3 שנות ותק לצורך יציאה להשתלמות מקצועית בתחום העיסוק.

במקרה פטירה – המוטבים רשאים למשוך את הכספים בפטור.

קופת גמל להשקעה: נזילות מלאה בשיעור מס קבוע

בשונה מקרן ההשתלמות, קופת גמל להשקעה מציעה נזילות מלאה – ניתן למשוך את הכסף בכל עת וללא צורך בהמתנה לשנות ותק. עם זאת, המחיר הוא תשלום מס.

נכון לשנת 2026, בעת משיכת הכספים תשלמו מס בשיעור של 25% על הרווחים הריאליים בלבד (המס אינו חל על קרן החיסכון עצמה).

המסלול שעוקף את המס: קצבה חודשית

למרות חובת תשלום המס בקופת גמל להשקעה, קיים מסלול אחד המאפשר פטור: אם תבחרו להשאיר את הכספים עד גיל פרישה ותמשכו אותם כקצבה חודשית (ולא כסכום חד-פעמי), הקצבה תיחשב כקצבה מוכרת ושיעור המס עליה יהיה אפס.

ברשות המסים מסכמים וממליצים לחוסכים לבחון היטב את הצרכים שלהם ואת השלכות המס לפני ביצוע המשיכה, כדי להימנע מתשלומים מיותרים ופגיעה בחיסכון ארוך הטווח.