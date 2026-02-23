חניכיו של יצחקי פגשו הערב (שני) את שחקניו מכבי נתניה של רוני לוי באצטדיון נתניה, במשחק שהתפתח לתצוגת כדורגל שתיזכר עוד זמן רב.למרות פתיחה שבה נקלעו לפיגור מוקדם, הירושלמים הגיבו במהירות, ביעילות ובעוצמה.



נתניה היו אלה שעלו ראשונים על לוח התוצאות. בדקה ה-13, בסאם זערורה ניצל בישול של מתאוס דאבו כדי לקבוע 0:1. תשובתה של הירושלמים לא איחרה לבוא, ובתוך שש דקות בלבד הושלם המהפך. ירדן שועה השווה את התוצאה בדקה ה-17 לאחר מסירה של ירדן כהן, ובדקה ה-19 חסונד גונזאלס העלה את קבוצתו ליתרון 1:2, כשאת הבישול רושם המגן החדש נאנא אנטווי.

לקראת הירידה להפסקה, המשחק קיבל תפנית חריגה עם לא פחות מארבעה שערים שהובקעו בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. ירדן שועה השלים צמד בדקה ה-45+2 (בישול של ירין לוי), אך עוז בילו צימק ל-3:2 שתי דקות לאחר מכן. בית"ר לא נתנה לשער המצמק לעצור את המומנטום, ובוריס אינו (45+6) יחד עם עדי יונה (45+9, מבישול נוסף של שועה) הורידו את הקבוצות לחדרי ההלבשה ביתרון מבטיח של 2:5.

במחצית השנייה הקצב נרגע מעט, עד לעשר הדקות האחרונות שבהן חניכיו של יצחקי ניצלו את העייפות והדלילות בהגנת היריבה כדי להגדיל את התוצאה. ירדן כהן הוסיף שער משלו בדקה ה-80, זיו בן שימול כבש את השביעי בדקה ה-88, וג'ינבוסקו קאלו חתם את תוצאת המשחק בתוך תוספת הזמן (90+3) וקבע 2:8 בסיום.

תמונת מצב במאבק האליפות:

הניצחון האדיר הזה מגיע בעיתוי קריטי עבור בית"ר ירושלים. אחרי שהפועל ב"ש הצליחה לפתוח פער של 4 נקודות בפסגה בעקבות משחק העונה, השמינייה הזו משמשת כהצהרת כוונות מובהקת. מעבר ל-3 הנקודות היקרות שמשאירות את הקבוצה קרובה למקום הראשון, חניכיו של יצחקי משפרים משמעותית את יחס השערים שלהם ומפגינים עוצמה התקפית יוצאת דופן. הקרב על התואר מול באר שבע רותח, והערב בית"ר העבירה מסר חד משמעי: היא תילחם על הצלחת עד טיפת הזיעה האחרונה