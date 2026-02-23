גלי עטרי הוכרזה כ"אבירת עד" של מרכז פרס לשלום

בטקס מרגש שנערך היום, קיבלה הזמרת האהובה את התואר היוקרתי על תרומתה רבת השנים לתרבות הישראלית. רגע השיא: ביצוע משותף של "אין לי ארץ אחרת" עם לוסי אהריש, אופירה אסייג ונגה ארז. עטרי: "לעולם לא נחזור להיות מה שהיינו לפני השבעה באוקטובר, אבל נמצא את עצמנו מחדש"

מרכז פרס לשלום ולחדשנות העניק היום (ב') את פרס "אבירת עד" לזמרת גלי עטרי, בטקס חגיגי שהוקדש לנשים פורצות דרך בחברה הישראלית. עטרי, שמלווה את התרבות המקומית למעלה מארבעה עשורים, זכתה בהכרה על היותה מקור להשראה, העצמה ותקווה עבור דורות של ישראלים.

רגע השיא של האירוע נרשם כאשר עטרי עלתה לבמה לביצוע מצמרר של השיר "אין לי ארץ אחרת", שזכה לאחרונה בתואר "השיר האהוב ביותר אי פעם בישראל". לצידה על הבמה התייצבו נשים משפיעות וביניהן לוסי אהריש, אופירה אסייג ונגה ארז, שיחד עם זוכות נוספות יצרו מפגן של אחדות נשית וישראלית עוצמתית.

אסף דרעי

"האהבה העמוקה והמאבק הבלתי נגמר"

בנאום קבלת הפרס, עטרי לא הצליחה להסתיר את התרגשותה: "תודה רבה למרכז פרס על הפרס. אני נרגשת להיות כאן, מוקפת בנשים אמיצות ומעוררות השראה. נפלה בחלקי הזכות להיות חלק מהפסקול הישראלי כבר למעלה מ-40 שנה".

עטרי התייחסה בדבריה למציאות הישראלית המורכבת: