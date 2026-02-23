גלי עטרי הוכרזה כ"אבירת עד" של מרכז פרס לשלום

מרכז פרס לשלום ולחדשנות העניק היום (ב') את פרס "אבירת עד" לזמרת גלי עטרי, בטקס חגיגי שהוקדש לנשים פורצות דרך בחברה הישראלית. עטרי, שמלווה את התרבות המקומית למעלה מארבעה עשורים, זכתה בהכרה על היותה מקור להשראה, העצמה ותקווה עבור דורות של ישראלים.
רגע השיא של האירוע נרשם כאשר עטרי עלתה לבמה לביצוע מצמרר של השיר "אין לי ארץ אחרת", שזכה לאחרונה בתואר "השיר האהוב ביותר אי פעם בישראל". לצידה על הבמה התייצבו נשים משפיעות וביניהן לוסי אהריש, אופירה אסייג ונגה ארז, שיחד עם זוכות נוספות יצרו מפגן של אחדות נשית וישראלית עוצמתית.
"האהבה העמוקה והמאבק הבלתי נגמר"
בנאום קבלת הפרס, עטרי לא הצליחה להסתיר את התרגשותה: "תודה רבה למרכז פרס על הפרס. אני נרגשת להיות כאן, מוקפת בנשים אמיצות ומעוררות השראה. נפלה בחלקי הזכות להיות חלק מהפסקול הישראלי כבר למעלה מ-40 שנה".
עטרי התייחסה בדבריה למציאות הישראלית המורכבת:
"השיר שכתב אהוד מנור והלחינה קורין אלאל מסמל בעיניי את האהבה העמוקה ואת המאבק הבלתי נגמר על הארץ הזאת. אנחנו לא מוותרים ולא נוותר. לעולם לא נחזור להיות מה שהיינו לפני השבעה באוקטובר, אבל אנחנו נמצא את עצמנו מחדש, כי כאלה אנחנו".
תגובות