נתניהו זעם במשפט: "אני אומר לך שאת משקרת!"

היום ה-79 לעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 4,000 בבית המשפט המחוזי בתל אביב הגיע היום (שני) לשיא של מתיחות, כאשר במרכז החקירה הנגדית עמדת "פגישת ההנחיה" השנויה בחלוקת שלמה פילבר.

לאורך הדיון, נתניהו דחה בנחרצות את התובעת, יהודית תירוש, וכינה את הפגישה בכתב האישום "פגישה פיקטיבית" , תוך שהוא מסביר כי כל מה שאמר לפילבר הסתכם בדרישה לשמור על התחרות ולא להעלות מחירים. הלוגיקה של הפרקליטות בנוגע ל"בלוק הצהוב" של פילבר, וטען כי מדובר בהנדסת עובדות ובסחיטה של ​​עד מדינה שחולצה באיומים.

רגע השיא נרשם לקראת הדיון, כאשר תירוש הטיחה בנתניה כי גרסתו השתנתה מאז מאז חקירתו במשטרה ב-2018, אז טען שוב שאינו זוכר את השיחה, בעוד היום הוא מפגין ביטחון מוחלט בפרטיה. נתניהו, בתגובה חריפה ויוצאת דופן, איבד את סבלנותו והטיח בה אומר: "אני אומר לך משקרת!".

לאורך הדיון נתניהו חוזר שוב ושוב על כך שיש דברים שהוא זוכר ויש דברים שאינו זוכר. בנוסף, בתחילת הדיון פרקליטו של נתניהו, עו"ד חדד, דרש שוב לראות את הפרוטוקולים המלאים מתמלולי מנדלבליט.