נתניהו: ניצור ברית של מדינות שרואות את המציאות במזרח התיכון

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה: "ברביעי יגיע לישראל ראש ממשלת הודו, ידידי נרנדרה מודי. בחזון שאני רואה לנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה של בריתות סביב או בתוך המזרח התיכון. ציר של מדינות שרואות את המציאות, האתגרים והיעדים בעין אחת מול הצירים הרדיקלים".

נתניהו בישיבת הממשלה (צילום: עומר מירון/לע"מ)

בנוסף, נתניהו התייחס לאישור הקמת שדה תעופה בצקלג שבנגב: "קודם כל זה מראה מרגש בצורה בלתי רגילה, שטחי הנגב הצפוני. אתה רואה שם פשוט שזה מוכן לתכנון ולביצוע. ואכן מה שהתברר שאפשר בתהליכים של קיצוץ של בירוקרטיה פשוט להעביר תכנון תוך חצי שנה ולצאת למכרז".

הדברים המלאים:

״יש לנו ברית ייחודית ולדעתי גם היסטורית עם ארצות הברית, גם מדינה מול מדינה וגם היחסים האישיים שלי עם הנשיא טראמפ. הברית הזו אינה אומרת שאיננו מחפשים בריתות נוספות - להפך, אנחנו מטפחים אותן כל הזמן.

והשבוע ניתן ביטוי ליחסים המיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו, וביני לבין העומד בראשה - ראש הממשלה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה, אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן. השתכשכנו במי הים התיכון, והרבה מים זרמו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן, אבל בירדן פחות.

בכל מקרה, דבר אחד קרה - מרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק ושיתוף פעולה בין הממשלות ובין המדינות. שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני.

אני רוצה להגיד משהו על המדיני:

בחזון שאני רואה לנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב או בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם מדינות אפריקניות, גם מדינות בים התיכון - יוון וקפריסין, וגם מדינות באסיה שאני לא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת.

הכוונה כאן היא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות והאתגרים והיעדים בעין אחת מול הצירים הרדיקלים. גם הציר הרדיקלי השיעי שאנחנו הכנו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה - הציר הסוני הרדיקלי. המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה אחרת, והשיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו.

ובכן, ביום רביעי יגיע הנה ראש ממשלת הודו. הוא יישא נאום בכנסת. אני בטוח שכולכם תהיו שם. אנחנו גם נקיים אירוע חדשנות בירושלים ונבקר יחד ב׳יד ושם׳. אני מציין גם דבר נוסף - שיתוף פעולה מיוחד: אנחנו נקדם שיתוף פעולה בתחומי ההייטק, ב-AI ובקוונטום.

אני אומר ב-AI ובקוונטום לא משום שזה העתיד - אלא בגלל שזה ההווה. אנחנו גם כמובן רוצים להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הזה.

לפני שבוע קיימנו החלטה לקדם במקביל את שדה התעופה האלטרנטיבי בצקלג. עוד לא יבשה הדיו מההחלטה הזאת, והשרה רגב, לבקשתי, מכנסת פגישה אחרי שסיימנו טקס מרגש בקורס הקצינים, והגענו לצקלג ביחד עם אלמוג כהן, קודח החורים. קודם כל זה מראה מרגש בצורה בלתי רגילה, שטחי הנגב הצפוני. אתה רואה שם פשוט שזה מוכן לתכנון ולביצוע. ואכן מה שהתברר שאפשר בתהליכים של קיצוץ של בירוקרטיה פשוט להעביר תכנון תוך חצי שנה ולצאת למכרז.

אנחנו הולכים לעשות היסטוריה. אנחנו הולכים להקים שדה נוסף, ואנחנו במקביל מפתחים גם את רמת דוד. רק שמסתבר שבצקלג זה הרבה יותר מהר לעשות את זה, הרבה יותר קל. ואנחנו נצטרך לעבור גם לרמת דוד ואנחנו נקצץ גם שם את התהליך. אנחנו רוצים את שני השדות האלה. אנחנו נצטרך שדה שלישי, אני רוצה שהוא יהיה בים, אבל כרגע אנחנו מפתחים את שני השדות האלה. זה דוגמה ומופת לקיצוץ הבירוקרטיה, לקיצוץ התהליכים שאני יודע שכל אחד וכל אחת מכם יכול לו, ואני מודה לכם על התרומה הזאת.

היום אנחנו מביאים החלטה חשובה נוספת - תכנון של יישוב חדש בנגב. עוד יישוב סמוך לקריית גת, שיהיה מיועד לאוכלוסייה החרדית. האוכלוסייה החרדית גדלה והיא זקוקה לדיור. זה חלק מהמשך הפיתוח ותנופת הפיתוח האדירה של הנגב. יש לנו עוד הרבה מה לעשות שם, ונעשה את זה יחד״.