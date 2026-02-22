ירכא: טיל לאו ואמצעי לחימה אותרו במתחם קניות

האלימות במגזר הערבי. שוטרים איתרו בסמוך לקניון בירכא מעבדת סמים. למרבה ההפתעה הם מצאו גם טיל לאו ואמצעי לחימה נוספים. צפו

טיל לאו, כלי נשק, רימונים ופריטי אמל״ח רבים ועשרות ק״ג של סמים נתפסו בסמוך למתחם קניות מרכזי בירכא.

דוברות המשטרה

הלילה, במהלך פעילות יזומה של לוחמי מג״ב חוף יחד עם שוטרי תחנת גליל מערבי בעיר ירכא, זיהו הלוחמים ריח חריג שעורר את חשדם למתחם קניות.

מיד עם הזיהוי, החלו הלוחמים בביצוע סריקות ועקבו אחר מקור הריח. הלוחמים פרצו את דלת המקום וחשפו מעבדה בלתי חוקית לגידול סמים.

צילום: דוברות המשטרה

במקום נתפסו עשרות קילוגרמים של חומר החשוד כסם בכמות שאינה לצריכה עצמית וציוד המשמש לגידול הסם. בנוסף, אותרו אמצעי לחימה בלתי חוקיים רבים ובהם: טיל לאו, נשק מסוג קלצ׳ניקוב, נשק מסוג M16, אקדח, רימוני רסס, שני ארגזי תחמושת בקוטר 5.56, כאלף קליעים בקוטר 9 מ״מ, שרשיר של 7.62 וחלקי נשק ומחסניות.

צילום: דוברות המשטרה





צילום: דוברות המשטרה



