מי זאת מלי? ששון איפרם שאולוב לא עוצר ומשחרר סינגל חדש

בדרך למופע הענק במנורה 360, הזמר שכבש את המדינה ממשיך בפרויקט השבועי שלו ומשחרר את "מלי מלי" – שיר אישי ומרגש שנכתב על ידו: "מייצר רצף שמחזיק את הקהל במתח"

התופעה שנקראת ששון איפרם שאולוב ממשיכה להכות גלים במוזיקה הישראלית. בזמן שהוא נערך לאחד מרגעי השיא בקריירה שלו – מופע ענק בפורמט 360 בהיכל מנורה – שאולוב מוכיח שהוא לא מתכוון להוריד את הרגל מהגז. היום (ראשון) הוא משחרר את הסינגל החדש והמסקרן שלו, "מלי מלי".

השיר החדש הוא חלק מפרויקט מוזיקלי ייחודי במסגרתו משחרר שאולוב שיר חדש בכל יום ראשון. המטרה: לייצר רצף מוזיקלי שמלווה את המעריצים והקהל הנאמן שלו עד לרגע העלייה לבמה הגדולה במנורה.

אחרי הלהיטים שכבשו את הרשת

"מלי מלי" מגיע לאחר תקופה של הצלחות פנומנליות עבור שאולוב. רק לאחרונה הוא כבש את המקום הראשון בקטגוריית "החמים" ביוטיוב עם הלהיט "חשבונות שמיים", שזכה לחיבוק אדיר מהקהל הדתי והמסורתי ובכלל.

הסינגל החדש מביא איתו שילוב מדויק של רגש, סיפור אישי ומנגינה ממכרת. שאולוב, שמעורב עמוק ביצירה שלו, כתב את המילים בעצמו והשתתף בהלחנה יחד עם Carla's Dreams. על העיבוד וההפקה המוזיקלית הופקד לא אחר מאשר תמיר צור, מהמפיקים המובילים והמוערכים בתעשייה, שנתן לשיר את המעטפת המקצועית והמרגשת שלו.









עם שחרורו, השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, ונדמה שהשאלה "מי זאת מלי?" הולכת להעסיק את המעריצים לא מעט בדרך להופעה הגדולה.