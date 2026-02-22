סיור בעיר העתיקה בצפת: כך נחשפים הסיפורים שמאחורי הסמטאות

בין סמטאות העיר העתיקה בצפת מתגלים תור הזהב של המקובלים, מר"ן הבית יוסף, מנהרות עתיקות ורובע אמנים חי ותוסס - וגם לינה על הר כנען

סיור חורפי בעיר העתיקה של צפת חושף אתרים פחות מתויירים, סיפורים על האר"י והבית יוסף, מנהרות מתקופת תור הזהב, רובע אמנים מתחדש וקפה משפחתי עם כשרות מהודרת - וגם לינה על הר כנען.

שוב לצפת? השאלה הזו עולה לא פעם. אך גם בעיר המקובלים, ובייחוד בשיא החורף, מתברר שיש מה לגלות מחדש.

במרחק הליכה קצר בין האתרים המרכזיים בעיר העתיקה, ניתן להיחשף לפינות פחות מוכרות, לסיפורים היסטוריים ולחוויות רוח וחומר המשתלבות זו בזו. ערפילי הטוהר היורדים על הרי צפת, האוויר הקריר והנוף ההררי - כל אלה יוצרים תפאורה טבעית למסע אל לב ההיסטוריה היהודית.

רבי יוסף קארו צילום: סרוגים

בין הרובע היהודי לממלוכי

גרם מדרגות גדול מחלק את העיר העתיקה בין הרובע היהודי לרובע הממלוכי. בכניסה לרובע ניצב מבנה ישן המנוקב בכדורים.

"זה עוד מימי מלחמת העצמאות ונשאר לזכר", אומר זאב פרל, שהיה ראש עיר מיתולוגי בעיר. "אוי לו לראש העיר שיעז להסיר את הסימנים הללו".

לפני כ-500 שנה התחולל גירוש יהודי ספרד. במהלך כחמישים שנה לאחר הגירוש עלו לצפת כ-10,000 יהודים ממגורשי ספרד. עלייה זו, המכונה 'עליית המקובלים', הייתה המשמעותית ביותר מאז חורבן בית המקדש. תקופה זו נודעה כ'תור הזהב של צפת' - תקופה מרכזית מבחינה כלכלית, תרבותית ומסורתית.

לכה דודי צילום: סרוגים

בית הקהל והמסע התת-קרקעי

מטרים ספורים מסמטת אבוהב שוכן 'בית הקהל' - שריד למרכז קהילתי יהודי מהמאה ה-16, שנחשף בשנת 2005 במסגרת חפירות ארכאולוגיות.

באתר התגלו מקווה מחומם יחיד בעיר העתיקה ששמר על מקוריותו, מאפייה קהילתית, מערכת ניקוז ובורות מים, וכן חללי מסחר ומגורים. האתר מפגיש את המבקרים עם חיי החומר והרוח של צפת בתקופת תור הזהב.

במקום מודגשות ארבע דמויות מרכזיות: האר"י, רבי שלמה אלקבץ ורבי יוסף קארו - ולצדן דמות נוספת, פרצ'סה שרה.

היכל הארי צילום: סרוגים

מר"ן בצפת

בבית הכנסת בירב, ברחוב הפלמ"ח, מזוהה המקום שבו חיבר רבי שלמה אלקבץ את הפיוט "לכה דודי", המושר בכל בית יהודי.

כאן ניתן לראשונה התואר מר"ן לאישיות תורנית. מר"ן (ראשי התיבות של מאתיים רבנים נסמך) לא ניתן לאיש זולת רבי יוסף קארו, "הבית יוסף", שחי וכתב בצפת. "להגיע לבית הכנסת שלו, להתפלל בין הספרים העתיקים, להביט מבעד לחלון שדרכו הביט מרן הבית יוסף על הרי מירון - זו חוויה", אומר המדריך.

מתחת לבית הכנסת חדר קטן ומקומר, שבו לפי המסורת נתגלה לרבי יוסף קארו מלאך בדמות מגיד, שסייע לו בחיבור ספריו. בעקבות פגישות אלו חיבר את ספרו 'מגיד מישרים'.

רובע אמנים וקפה משפחתי

ברובע הממלוכי, שבנייתו החלה במאה ה-13, פועלת קריית האמנים. הגלריות, המשולבות בבתי המגורים, פתוחות למבקרים ומזמינות מפגש ישיר עם היוצרים.

בין הסמטאות ממוקם קפה "בלה", שנפתח ימים ספורים לפני תקופת הקורונה. המקום המשיך לפעול גם בתקופות מאתגרות, ומציע לחמי מחמצת מקמחים מהודרים, מאפים עונתיים וסחלב חם לימי החורף - הכול בכשרות מהודרת של בד"ץ צפת.

בלה צילום: סרוגים

לינה על הר כנען

על ראש הר כנען שוכן מלון 'כנען', המשקיף אל צפת העתיקה, הר מירון, הגליל והכנרת. המלון, שנפתח לאחר שיפוצים נרחבים, מבוסס על תרבות ה-Wellness וה-Wellbeing ומציע חוויית אירוח באווירה גלילית רגועה. האירוח מותאם למבוגרים בלבד (מגיל 16 ומעלה).

הר כנען צילום: סרוגים

צפת משלבת עבר, הווה ועתיד יחדיו - וממשיכה להציע עומק היסטורי, רוחני ותרבותי גם למי שסבור שכבר ראה הכול.