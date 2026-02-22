זוהי עדותה של ספיר לוי, אחת ממשרתות מחנה שורה שסיפרה על ההשלכות הנפשיות בשירות של יותר מ-500 ימים. לדבריה כל היום הייתה סביב המוות, לא היו הצלות, לא היו ניצחונות אלא רק הפסדים

השפעות המלחמה על נפש המשרתים נחשפים כל שעובר הזמן והיום נחשפה עדותה של ספיר, ששרתה מעל 500 ימים במחנה שורה.

ספיר לוי הגיעה לספר את סיפורה האישי בוועדת הרווחה של הכנסת שקיימה ישיבה מיוחדת בנושא הטיפול במשרתי מחנה שורה והטיפול בהם.

רבים מספרים על ההשלכות של פריקת המשאיות והטיפול בחללים שנמצאו בתנאים קשים ולעל כך שבסיום הם שוחררו מבלי שקבלו מעטפת שיקומית מספקת או טיפול בהם.



העדות הקשה של ספיר הביאה הצצה אל הקשיים הנפשיים איתם מתמודדים משרתי מחנה שורה שראו מוות מול העיניים. היא מספרת כי היא גוייסה בזמן המלחמה למילואים לשרת בשורה אשר השפיעה עליה: " באחד הימים הגעתי הבייתה וההורים שלי אמרו לי לכי להתקלח מרוב שהיה לי ריח של גופות, לאחר מכן הלכתי לתדלק ופתאום הרחתי ריח של גופות. אמרתי לעצמי זה לא הגיוני אין כאן גופות."

ספיר נכנסה אל החנות בתחנה לדבר עם העובדת ושאלה אותה מה זה הריח, מה חומר החיטוי שאתם משתמשים? העובדת אמרה שזה חומר תעשייתי, "ככה הבנתי שהבעיה היא בי, המוח שלי מערבב ריח חיטוי עם ריח של גופות", אמרה לוי.

בעקבות המקרה החלה לוי להסתובב עם בושם בתיק ובכל פעם שמופעל אצלה טריגר היא מיד מוציאה את הבושם מריחה וחוזרת לשגרה.

על השירות בשורה היא אומרת שבחיים היא לא חשבה שתראה גוש בשר בצורת בנ"א, גופה כל כך ירוקה בגלל ריקבון. מעל ל500 ימים הם ראו גופות ועוד גופות הם חשבו שזה יגמר באיזשהו שלב אך, זה המשיך והמשיך. וב7 באוקטובר מה שראתה אלו גופות של ילדים ואזרחים.

"המשמעות היא סביב מוות אנחנו כל הזמן רואים מוות אין ניצחונות רק הפסדים. בכל מקום יש הצלות אצלנו זה רק מוות זה מה שחווינו במשך שנתיים", סכמה ספיר.