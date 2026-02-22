לא רק כוח: המהלך החכם של עמרי ואיתי שהוביל אותם למקום הראשון

משימת החשמל, מחסום 272 המדרגות ומשחקי מוח על החומות: הפרק השלישי במקטע הקרואטי הוכרע בפרטים הקטנים - ועמרי ואיתי שוב מסיימים ראשונים, למרות הפרוטזה

הפרק השלישי במקטע הקרואטי של המירוץ למיליון העלה הילוך. אם בפרק הקודם ראינו סדקים, הפרק הזה שינה את מאזן הכוחות והראה שהעונה הזו תוכרע בפרטים הקטנים.

האימון העיוור: "לשחרר כדי להוביל"

משימת "האימון העיוור" דרשה מאחד מבני הזוג לכסות עיניים, ומהשני להוביל אותו עם כדור בין קונוסים עד לשער.

שלושה זוגות נשארו שם אחרונים: אמונה ונריה (האחים זינגבוים), עדי ואור, ונוני ומיכל.

אצל האחים זינגבוים התפתחה דרמה עמוקה. נריה התקשה לשחרר שליטה ולאפשר לאמונה להוביל אותו. הוא שיתף שהקושי נובע מעברו כמכור - הרצון לשלוט תמיד. דווקא כאן, במשימה שדורשת התמסרות מוחלטת, הוא נאלץ לשחרר. הוא הזכיר את אחד הלקחים מהגמילה: "מי שמשחרר שליטה - מקבל יותר שליטה". זה היה רגע חשוף ואמיתי, הרבה מעבר למשימה טכנית.

אמונה ונריה צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

עדי ואור יצאו מהמשימה אחרונים - אבל הצליחו להתאפס ולהישאר במשחק.

משימת ניקולה טסלה: כאב, ריכוז וחשמל

המשימה הבאה, משימת ניקולה טסלה, הייתה אכזרית במיוחד: להעביר חישוק מתכתי לאורך מוליך חשמלי מבלי לגעת בו. כל נגיעה - מכת חשמל.

זו לא הייתה רק משימה פיזית. זו הייתה בחינה של ריכוז, סבלנות ושליטה עצמית תחת כאב. צעקות נשמעו מכל עבר. חלק מהמתמודדים התחרפנו מהתסכול, אחרים נשכו שפתיים והמשיכו.

רגע בולט במיוחד היה אצל רון ומיטב (הבורדו). אחרי פירוק מנטלי במשימה - הם יצאו ראשונים, רק כדי לגלות שהרכב שלהם לא מניע. הם הבינו שהם צריכים כבלים. כאן הגיע רגע נדיר של חברות: טום ואלמוג עצרו את המשימה באמצע כדי לעזור להם עם כבלים מהרכב שלהם. הם לא חזרו למשימה עד שווידאו שרון ומיטב באמת מצליחים להניע. מחווה ספורטיבית לא מובנת מאליה - במיוחד כשכל שנייה קובעת.

בזמן שאחרים צעקו מהכאב, דווקא אור (של עדי ואור) ביצע את המשימה במהירות ובדיוק. היציבות שלו – אולי בזכות הניסיון המקצועי שלו כספר - בלטה, והם עקפו לא מעט זוגות. אבל רגע אחרי שיצאו מחוזקים מהמשימה, חיכה להם טוויסט: עצור. וגם אזי ודניאל גילו על ך שקיבלו עצור משאר הזוגות האחרים. שוב התברר שבמירוץ הזה - שום מומנטום לא מובטח לאורך זמן.

אור ועדי. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

מחסום הסיום: "מי יעלה על זה?"

המשימה האחרונה לפני נקודת הסיום הייתה מחסום מתוחכם במיוחד. השאלה: "מי יעלה על זה?"

שאלה דו-משמעית: האם מדובר במי שיעלה פיזית - או במי שיעלה על החידה? על הזוגות היה לנחש ולקחת הימור.

המשימה התקיימה במבצר מנצ'טה - נקודת ההגנה הגבוהה ביותר של דוברובניק. בן הזוג שנבחר נדרש לסחוב אבן במשקל 5 ק"ג במעלה 272 מדרגות. למעלה חיכה שומר המבצר עם רמז - אבל רק אם יענו נכון על השאלה: כמה מדרגות יש? מי שלא ספר - נאלץ לרדת ולעלות מחדש.

סמנטה במשימת המבצר. צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

הקרב על המדרגות

עמרי ואיתי הגיעו ראשונים. כדי למנוע מרון ומיטב להבין את הטריק, איתי ספר בשקט את המדרגות. במקביל, עמרי ניסה להטעות את רון ומיטב באמצעות "שאלות רחוב" כביכול שקשורות למשימה, מה שבלבל אותם.

בהמשך, טום וסמנטה הגיעו במקביל לאזי ודניאל. אבל כאן נעשתה טעות: סמנטה ספרה את המדרגות בקול רם. אזי קלט מיד שזו כנראה לב המשימה - וסיים אותה בניסיון אחד.

אזי ודניאל צילום: מתוך הפרק של המירוץ למיליון, קשת 12

נקודת הסיום: הישג נדיר

לאחר פתרון הרמז האחרון, עמרי ואיתי הגיעו ראשונים לנקודת הסיום - בפעם השנייה ברציפות. ביום שכלל טיפוס של 272 מדרגות עם אבן על הגב, משימת חשמל מתישה ומשחקי מוח על החומות, הם שמרו על ריכוז וקור רוח וסגרו מקטע נוסף במקום הראשון.

ההישג הזה בולט במיוחד נוכח העובדה שעמרי מתמודד עם פרוטזה - ובכל זאת מוביל את הטבלה בעקביות מרשימה. רון ומיטב הגיעו מיד אחריהם למקום השני.

עמרי ואיתי צילום: עמרי ואיתי. מתוך קשת 12

את יתר הדירוגים נגלה בפרק הבא, אבל כבר עכשיו ברור שהמקטע הקרואטי שינה את חוקי המשחק. זו כבר לא רק תחרות של מהירות וכוח, אלא של קבלת החלטות נכונה תחת לחץ, תקשורת חכמה ויכולת לזהות את הפרט הקטן שעושה את ההבדל בין מקום ראשון לבין טעות יקרה.