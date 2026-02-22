שבת בלוד: ערבים תלשו דגלי ישראל ונכנסו לעשן בבית כנסת

הערבים שוב מרימים ראש בלוד. בשני בתי כנסת שונים אירעו התנכלויות של ערבים למתפללים היהודים. בבית הכנסת אביר יעקב תלשו ערבים דגלי ישראל ובבית הכנסת היכל יוסף נתפס נער ערב מעשן בשבת בתוך בית הכנסת

כמעט חמש שנים אחרי אירועי שומר חומות, והערבים בלוד שוב מתחילים להרים ראש נגד יהודים.

במהלך השבת התרחשו שני אירועים בולטים של ערבים נגד יהודים. הראשון התרחש בליל שבת בבית הכנסת אביר יעקב, שם הגיעו ערבים, טיפסו על גג בית הכנסת ותלשו את דגלי ישראל שהונפו מעל שער הכניסה.

המתפללים אומרים לסרוגים כי לא מדובר במעשה ספונטני, אלא במעשה מחושב. כמה ערבים טיפסו לגובה רב עלו על הגג ומשם הורידו את הדגלים, כשהם לא משאירים אף דגל במקומו.

נער ערבי מעשן בתוך בית הכנסת

באירוע נוסף בבית הכנסת אביר יעקב, תפסו המתפללים נער ערבי שמעשן בתוך בית הכנסת בשבת.

האירוע הזה מצטרף לשורה של התנכלויות מצד התושבים הערבים בשכונה. המתפללים מדווחים על גניבות של משקאות חריפים, גניבה של כסף וציוד מתוך בית הכנסת. "אנחנו רגילים שנערים מעשנים ליד בית הכנסת, אבל הפעם הוא נכנס לתוך בית הכנסת בשבת ועישן".

הנער שמוערך בגיל 17, השאיר גם ציוד עישון רב. תלונה הוגשה במשטרה.