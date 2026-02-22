תינוקת בת 5 חודשים מתה לאחר שאיבדה הכרה במעון פרטי בירושלים

תינוקת כבת 5 חודשים איבדה הכרה בזמן ששהתה אצל מטפלת במעון פרטי בירושלים, ונפצעה באורח אנוש. צוותי מד"א והצלה ביצעו פעולות החייאה ופינו אותה לבית החולים - שם נקבע מותה. במשטרה פתחו בחקירת הנסיבות

אסון במעון: תינוקת כבת 5 חודים איבדה את הכרתה היום (ראשון) בזמן ששהתה אצל מטפלת במעון פרטי בירושלים, ונפצעה באורח אנוש. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו טיפול רפואי ראשוני, ובהמשך פינו אותה תוך כדי ביצוע פעולות החייאה לבית החולים - שם נקבע מותה.

יוסף גוטהולד ואלי רוט, חובשי איחוד הצלה, מסרו כי "ביצענו בפעוטה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית חולים במצב אנוש. עקב אופי האירוע הוזעקו למקום גם צוותי חוס"ן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

מהמשטרה נמסר כי פתחו בחקירת נסיבות המוות. "לפני זמן קצר, התקבל דיווח במשטרה אודות פעוטה כבת 5 חודשים ששהתה אצל מטפלת, ופונתה לבית החולים כשהיא במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה" נאמר. "שוטרים שהגיעו לזירה, פתחו בחקירה והחלו לאסוף ממצאים, לרבות גביית גרסתה של המטפלת, לבירור נסיבות המקרה".