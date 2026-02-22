3 מפלגות הודיעו: נתמוך בחוק הכותל

אחרי שיו"ר הקואליציה הודיע על חופש הצבעה על "חוק הכותל" לאור פסיקת בג"ץ השנויה במחלוקת, סיעות ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית הודיעו כי יצביעו בעד החוק: "כך היה בעבר וכך יהיה גם עכשיו"

אחרי מתן חופש ההצבעה: סיעות ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית פרסמו כעת (ראשון) הודעה משותפת בה הבהירו כי יצביעו בעד "חוק הכותל" שיעלה להצבעה בקריאה טרומית בהמשך השבוע.

"אנחנו נתמוך בחוק הכותל שיובא להצבעה ביום רביעי" נאמר בהודעת המפלגות. "כך היה בעבר וכך יהיה גם עכשיו".

כאמור, ההודעה של ש"ס, יהדות התורה ועוצמה יהודית מגיעה אחרי שמוקדם יותר היום יו"ר הקואליציה אופיר כץ מסר כי המשמעת הקואליציוני לא תיאכף אם "חוק הכותל" יעלה להצבעה טרומית. לדבריו: "ככל שהצעת חוק שמירה על המקומות הקדושים תעלה לקריאה הטרומית ביום רביעי, יתאפשר לקואליציה להצביע לפי צו מצפונם".

בתוך כך, בוטלה ועדת השרים לענייני חקיקה שהייתה מתוכננת להתקיים היום בצהריים, זאת מכיוון ששר המשפטים התכוון לדון בהצעת החוק למרות התנגדות ראש הממשלה נתניהו שלא רצה לתמוך בחוק בגלל לחץ מהקהילה הרפורמית בארה"ב. הצעת החוק תעלה ביום רביעי במליאה כהצעת חוק פרטית.

שר המשפטים ולשרותי דת יריב לוין אמר בתגובה כי "בהמשך להודעתי מיום חמישי בדבר תמיכתי בחוק הכותל, הודעתי על החלטתי להעלות את החוק להצבעה בישיבת ועדת השרים לענייני חקיקה. לפני דקות אחדות קיבלתי את הודעת מזכירות הממשלה על ביטול ישיבת ועדת השרים. במצב זה אין עמדת ממשלה, ומשכך בכוונתי להצביע בעד החוק במליאה. אני קורא לכל חברי הכנסת, ובפרט לחברי הקואליציה לעשות כן ולומר לבג״ץ עד כאן".