דרמה בלשכת עורכי הדין: המנכ"לית בדרך להדחה, וטוענת לשחיתות

ועדת המנגנון של לשכת עורכי הדין המליצה, בכפוף לשימוע, לשקול את סיום כהונתה של מנכ"לית הלשכה עו"ד אושרת תגר, בעקבות תלונה על שיבוש הליכי ביקורת ופגיעה בעצמאות ועדת הביקורת

ועדת המנגנון של לשכת עורכי הדין פרסמה החלטה היום (חמישי) במסגרתה המליצה, בכפוף לשימוע, לשקול את סיום כהונתה של מנכ"לית הלשכה, עו"ד אושרת תגר. ההמלצה התקבלה בעקבות תלונה שהוגשה על ידי יו"ר ועדת הביקורת, עו"ד נור רסלאן, ובה נטען לשיבוש הליכי ביקורת ופגיעה בעצמאות ועדת הביקורת

על פי ההחלטה, ועדת המנגנון אינה קובעת ממצאים סופיים בשלב זה, ומדגישה כי יש לאפשר למנכ"לית להשמיע את טענותיה טרם קבלת החלטה סופית. עם זאת, הוועדה ציינה כי נחשפה להתכתבויות דוא"ל שלטענתה מאששות את עיקרי התלונה

הרקע לביקורת

מהמסמך עולה כי בשנים 2024 עד 2025 נערך סקר סיכונים מקיף על ידי משרד רואי החשבון החיצוני "ג. מונרוב ושות'", לצורך גיבוש תוכנית עבודה רב שנתית לביקורת הפנימית לשנים 2025 עד 2028. במסגרת הסקר סומנה פעילות ההוצאה לאור של הלשכה כאחד ממוקדי הביקורת המרכזיים

על פי ההחלטה, תוכנית הביקורת שאושרה התייחסה גם לתקופה שקדמה לפברואר 2025, אז כיהנה עו"ד תגר כמנכ"לית ההוצאה לאור

טענות לשיבוש הליכים וללחצים

בתלונה נטען כי עם תחילת יישום תוכנית הביקורת החלה המנכ"לית להתערב בעבודת הוועדה. בין היתר נטען כי דרשה לקבל לידיה פרוטוקול חסוי של ועדת הביקורת, עוד בטרם הובא לידיעת יו"ר הוועדה

עוד נטען כי בתחילת השנה נעשה ניסיון למנוע העברת דיווח של ועדת הביקורת למועצה הארצית, דיווח הכולל מידע על החלטות הנוגעות לביקורת בתחום ההוצאה לאור

האירוע המרכזי המתואר בהחלטה התרחש, לפי הנטען, בחודש בפברואר. על פי התלונה, בשיחה טלפונית עם יו"ר ועדת הביקורת הפעילה המנכ"לית לחץ להסיט את מיקוד הביקורת מתקופת כהונתה שלה כמנכ"לית ההוצאה לאור לתקופת כהונת המנכ"לית החדשה. עוד נטען כי נעשה שימוש במידע אישי הנוגע למועמדותה של יו"ר הוועדה לכהונה שיפוטית, באופן שלטענת המתלוננת יצר תחושת איום ופגיעה

המסגרת הנורמטיבית והמשמעויות

בהחלטה מפורטת התייחסות להוראות חוק לשכת עורכי הדין, ובפרט לסעיפים הנוגעים לכפיפות המנכ"ל להחלטות המועצה הארצית ולעצמאות ועדת הביקורת. הוועדה מדגישה כי מנכ"ל הלשכה כפוף להחלטות המועצה הארצית, וכי ועדת הביקורת נהנית ממעמד עצמאי המוגן בחוק

עוד נכתב כי, בכפוף לשמיעת התייחסות המנכ"לית, ההתנהלות המתוארת עלולה להוות פגיעה בטוהר המידות, הפרת חובת אמונים ושיבוש הליכי ביקורת

בסיכום ההחלטה קובעת ועדת המנגנון כי, בכפוף לשימוע, היא ממליצה למועצה הארצית להפעיל את סמכותה ולשקול את סיום כהונתה של המנכ"לית לאלתר. עוד הוצע לזמן את המנכ"לית לשימוע בהתאם לכללי המשפט המנהלי ולקבלת חוות דעת משפטית מתאימה



כאמור מוקדם יותר היום פירסמנו כי מנכ"לית לשכת עורכי הדין, עורכת הדין אושרת תגר, הגישה למבקר המדינה בקשה דחופה לקבלת צו הגנה המיועד לחושפי שחיתויות, תוך שהיא מפרטת שורה של כשלים והתנהלויות פסולות בתוך הלשכה. במסגרת פנייתה, טוענת תגר כי יו"ר הלשכה, עמית בכר, מפעיל לחצים בלתי ראויים על גורמים שונים ועובדים במטרה להניע אותם להגיש תלונות כנגדה

