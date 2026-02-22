כך סטרוק גרמה לממשלה להחליט להקים עיר נוספת ושמרה על הנגב

בזכות ערנות לפרטים הקטנים, השרה סטרוק הצליחה לשנות את החלטת הממשלה להקים עיר חדשה כך שתבוא בנוסף ליישובים בנגב שכבר החליטו לגביהם, ולא במקומם

פרסום ראשון. בישיבת הממשלה שהתקיימה היום (ראשון), הובאה החלטה להקמת עיר חדשה לציבור החרדי, ממערב לקריית גת, שנקראת בשם הזמני "פלוגות".

החלטת הממשלה המקורית צילום: מתוך החלטת הממשלה

עיון במסמך ההחלטה מגלה כי ההחלטה המקורית הייתה להקים את העיר החדשה במקום אחד משני היישובים החרדיים עליהם הוחלט כבר בעבר להקים - תילה ומנורה (כסיף): "מטרת הצעת ההחלטה לבחון הקמת עיר חדשה... חלף (במקום, נ.פ) קידום אחד משני היישובים שהוחלט לגבי קידומם בהחלטות ממשלה קודמות".

שני היישובים האלה אמורים להיות ממוקמים בנגב, תילה אמורה להיות ליד להבים (ומול העיר הבדואית רהט), וכסיף ליד ערד, במטרה לפתח את הנגב, ולהביא לשם עוד תושבים יהודים.

לסרוגים נודע כי במהלך ישיבת הממשלה, שרת ההתיישבות אורית סטרוק שמה לב לכך שהעיר החדשה בעצם תבוא על חשבון אחד היישובים האלה, וכך תפגע במטרה של פיתוח הנגב, מכיוון שקרית גת אינה נחשבת חלק מהנגב.

בעקבות זאת, השרה התעקשה שהעיר החדשה תבוא בנוסף לשני היישובים האחרים, ולא במקום, אחרת היא תתנגד להחלטה. גם השר גדעון סער הצטרף לדרישתה, ולאחר דין ודברים מחוץ לישיבת הממשלה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אימץ את עמדתם, וההחלטה המתוקנת תפורסם בהמשך. כך יצא שבזכות הערנות של השרה סטרוק יקומו שלושה יישובים במקום שניים, וחיזוק הנגב יימשך.