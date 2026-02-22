"כדור בראש יסיים את הכובש": נעצר מחבל חמאס שהסית לטרור ברשת

תושב הכפר הפלסטיני ח'רסה הסמוך לחברון נעצר בעקבות , הסתה ברשת. בין הפרסומים שלו: דברי שבח למחבלים ותיעודים מפיגועים רצחניים בירושלים. הלוחמים תלו שלטי אזהרה לתושבים: "אנחנו עוקבים אחרי הרשתות, ראו הוזהרתם"

כוחות הביטחון ממשיכים להיאבק בהסתה, גם במרחב הדיגיטלי: בפעילות משותפת של מרחב יהודה במחוז ש"י וכוחות צה"ל מחטמ"ר יהודה, נעצר הלילה (בין שבת לראשון) פלסטיני תושב הכפר ח'רסה הסמוך לחברון, בחשד להסתה חמורה וקריאה לביצוע מעשי טרור נגד מדינת ישראל.

החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו המזוהה עם ארגון הטרור חמאס, עלה על הרדאר של מודיעין פיקוד המרכז לאחר שניהל בחודשים האחרונים קמפיין הסתה בוטה ברשתות החברתיות.

"בדרכי נועם זה לא ייפתר"

בין התכנים הקשים שפרסם החשוד, תועד סרטון מזירת פיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים, אליו צירף את המילים המזעזעות:"נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש".

אחד הפרסומים של המחבל צילום: דוברות המשטרה

בנוסף לקריאות לרצח, החשוד נהג להלל "שהידים" ורבי מרצחים, ביניהם אבראהים אל-נבולסי, ממפקדי חוליית הטרור 'גוב האריות' שחוסל על ידי כוחות הביטחון. גם בתיאור הפרופיל האישי שלו בחר החשוד להעביר מסר של אלימות, כשכתב:"תשבעו לי בכבודכם, אל תניחו את הרובה".

כוחות הביטחון בשלטי אזהרה

לאחר מעצרו, הועבר החשוד לחקירה בתחנת חברון בגין עבירות הסתה לטרור. במהלך הפעילות בכפר, לוחמי יחידת 'חץ יהודה' לא הסתפקו במעצר בלבד: על קירות ביתו של החשוד הודבקו שלטי אזהרה ברורים המיועדים לשאר תושבי האזור.

פרסום נוסף של המחבל צילום: דוברות המשטרה

"כוחות הביטחון הישראליים עוקבים אחר מה שמפורסם במרשתת", נכתב בשלטים. "פרסום תכנים מסיתים נחשב לעבירת טרור ועלול להוביל למעצר כפי שקרה בבית זה. ראו הוזהרתם".

במשטרה ובצה"ל מבהירים כי המצוד אחר מסיתים ברשת יימשך, מתוך הבנה כי המילים שנכתבות במקלדת הן אלו שמתרגמות בסופו של דבר לפיגועים בשטח.