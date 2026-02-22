הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי: יוחנן חורחה ולר על סלסה תל אביב

יוחנן חורחה ולר חוזר לסרט הביכורים שלו ומספר על הרגע שבו זהות, משפחה וזיכרון מתנגשים במסע קולנועי אישי בין עולמות

"הסרט הראשון שלי – גרסת הבמאי" הוא פרויקט קולנועי של סרוגים בה נראיין בכל פעם במאי על הרגע שבו החלום הופך למעשה. מאחורי כל סרט ישראלי עומדים במאים ובמאיות שהעזו לצעוד את הצעד הראשון – וכאן הם משתפים בכנות על המסע הזה, על התשוקה, ועל המחיר שכרוך בהגשמת חלום.

הסרט הראשון שלך - על מה הוא ואיך הוא נולד?

לפני הסרט הראשון באורך מלא, עשיתי שני סרטים קצרים (חצי שעה כל אחד) שזכו להצלחה גדולה בארץ ובעולם: "ארנסטו" , סרט גמר אוניברסיטה תל אביב , סרט אישי, שכתבתי, ביימתי, הפקתי ושיחקתי תפקיד ראשי ו"נו מה מטס" מותחן פסיכולוגי, שכתבתי, ביימתי והפקתי עם רוברטו פולק שזכה בפרסים חשובים ורבים בעולם. הסרט באורך מלא "סלסה תל אביב" זה קומדיה רומנטית על עובדת זרה ולא חוקית מקולומביה שמתאהבת בישראלי.



כמה זמן לקח לך לכתוב את התסריט הראשון?

כמה שנים. התסריטאית אליסה דור ואני כתבנו הרבה גרסאות שונות של אותו סיפור. הסרט דובר ספרדית ועברית.

יש לך את התסריט ביד, איך יצאת לדרך?

שלחתי את התסריט לשחקנית ארגנטינאית נטליה אוריירו, היא התלהבה מאוד והסכימה לשחק תפקיד ראשי ולהגיע לארץ לצילומים. בעקבותיה השגתי חברת הפקה והפצה בארגנטינה שהיו מוכנים לממן חצי סרט ולהות קופרודוסר. השגתי מפיק ישראלי וקרן. הכל היה חתום ומוכן לצילומים ואז התפוצץ מהסיבות הכי מטופשות שיש בגלל המפיק הישראלי. רק זה שווה סרט.

איך היה לעבוד עם שחקנים ולראות אותם מקימים לתחייה דמויות שכתבת?

זה היה מרגש בטרוף!. אחרי שהתאוששתי מההפקה שנפלה, לא ויתרתי ושלחתי תסריט לשחקנית הכי מפורסמת במקסיקו: אנחליקה ואלה , ששיחקה בטלנובלה הכי מוצלחת בהיסטוריה של הטלוויזיה במקסיקו. La fea mas bella- אנחליקה הסכימה מייד. חיפשתי מפיק חדש ומצאתי: צבי שפילמן. חברה ישראפילם. אנחליקה הגיעה במיוחד לישראל וצילמנו את הסרט בארץ.

איך זה להגיע לסט ולהבין שזה הסט של הסרט שלך, אתה אחראי, אתה מנווט את כל זה? מה התחושה?

מפחיד ומרגש מאוד.

הבמאי יוחנן חורחה ולרצילום: ניצן אסף הבמאי יוחנן חורחה ולרצילום: ניצן אסף

איך זה היה לראות את החומרים בחדר עריכה?

כיף גדול. אנחליקה היא שחקנית קומית מעולה וגם מרגשת מאוד. וגם בן אדם נפלא וצנוע מאוד. את הסרט ערך סרחיו ליברמן ששולט בעברית וספרדית, והוא עורך מעולה.

איך זה הרגיש להראות את הסרט לראשונה לקהל?

זה היה בפסטיבל הקולנוע הישראלי במיאמי, ארצות הברית. הסרט שלי היה היחיד sold out כל הקרנה. זה היה כיף אדיר ומטורף!!





מה הביקורת או התגובה שהכי הפתיעה אותך על הסרט?

הייתה רבנית ישראלית רפורמית שגרה בארצות הברית 30 שנה, אחראית על הקשר בין יהודים לולטינוס במיאמי. ממש התלהבה מהסרט והיא ראתה את הסרט 12 פעמים!!

איזה דבר אישי או חוויה שלך ניסית להעביר דרך הסרט הזה?

החוויה הלא נעימה להיות אאוטסיידר.

איך הסרט הראשון הזה שינה אותך כבמאי?

למדתי שהכי חשוב לבמאי הבין מה עיקר ומה התפל. על התפל לוותר. על העיקר אף פעם.

יוחנן חורחה ולר יחד עם הזמר והשחקן פבלו רוזנברג בפרימיירה של סרטו החדש 'הולה צ'או'צילום: רפי דלויה יוחנן חורחה ולר יחד עם הזמר והשחקן פבלו רוזנברג בפרימיירה של סרטו החדש 'הולה צ'או'צילום: רפי דלויה

בימים אלה יצא לאקרנים סרטו החדש של יוחנן חורחה ולר, "הולה צ'או". הסרט עוקב אחר מרסלו, שמפגש משפחתי בלתי צפוי מטלטל את שגרת חייו ומאלץ אותו להתמודד עם עבר שלא נסגר ועם אחריות שלא בחר בה.

זוהי דרמה אנושית נוגעת ללב, מצחיקה ומלאת חמלה על שייכות, על זיכרון, ועל האפשרות לאהוב גם כשהכול מורכב.