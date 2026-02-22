הפועל תל אביב בהודעה דרמטית: זה השינוי שהקבוצה תעשה

הפועל תל אביב בהודעה דרמטית : בעקבות סקר שערכה בין האוהדים הוחלט על שינוי חלקי באולם הקבוצה, כך זה תתנהל הקבוצה בין היכל מנורה מבטחים להיכל קבוצת שלמה

הפועל תל אביב הודיעה הערב (ראשון) לאוהדיה כי בעקבות סקר קהל שנערך הוחלט על חזרה בעונה הבאה לאולם הדרייב אין (היכל קבוצת שלמה) במשחקי הליגה. הקבוצה עזבה העונה את אולמה ועברה לשחק בהיכל מנורה, המזוהה עם היריבה השנואה ומכיל כ-7,000 מקומות יותר.

על פי הסקר בו השתתפו אלפי אוהדי הקבוצה, הקבוצה תחזור לאולמה במשחקי הליגה הישראלית, ותארח בהיכל מנורה במשחקי היורוליג.

80% החליטו על חזרה לדרייב אין

הודעת הקבוצה: "אוהדות ואוהדים יקרים, בימים האחרונים ערכנו סקר קהל רחב כדי לקבל תמונת מצב ברורה בנוגע לדעתכם בנושא אולמות המשחק בעונה הבאה. בסקר השתתפו 2,670 אוהדות ואוהדים (הסקר נשלח למנויי מנורה 2025, מנויי דרייב אין 2024 ובעלי היסטוריית רכישה)".

"התוצאות: במשחקי הליגה הישראלית - 80% הביעו העדפה לחזרה לדרייב אין, ו-20% למנורה. במשחקי היורוליג - 79% העדיפו את היכל מנורה, ו-21% את הארנה בירושלים. בהתאם לתוצאות, קיימנו שיחות עם הנהלות היכל מנורה והדרייב אין".

אוהדי הפועל תל אביב, הכרעה ברורהצילום: צילום: אורן בן חקון/ פלאש 90 אוהדי הפועל תל אביב, הכרעה ברורהצילום: צילום: אורן בן חקון/ פלאש 90

"הגורמים הרלוונטיים עודכנו, ואנו פועלים בימים אלו להסדרת ההיבטים המנהליים הנדרשים, מתוך כוונה לשחק בעונה הבאה את משחקי הליגה בדרייב אין ואת משחקי היורוליג בהיכל מנורה. במקביל, אנו מגבשים מתווה מנויים לעונת 2026/27 ונעדכן בנושא באופן מסודר בהקדם. המועדון ימשיך לפעול מתוך אחריות, שקיפות ומחויבות לקהל ולהצלחה הספורטיבית בתפיסה ארוכת טווח של שיתוף פעולה. נתראה ביציעים".