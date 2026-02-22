המקורב חושף: טראמפ נזף בטאקר קרלסון על האנטישמיות בשידוריו

יורם חזוני, חוקר מקרא ופילוסוף פוליטי אמריקאי-ישראלי, הנחשב לאחד הקולות הבולטים ולמנסח האידיאולוגיות המשפיעות בעת האחרונה על הממשל בבית הלבן, חשף ברשתות החברתיות כי לאחרונה שוחח עם השדרן האנטישמי טאקר קרלסון, וחשף כי הוא ננזף לאחרונה על ידי הנשיא טראמפ בעצמו בעקבות אמירותיו האנטישמיות וההתססה שהוא מבצע כנגד יהודים וציונים אמריקאים.

חזוני חשף בפוסט ברשתות החברתיות, כי קרלסון פנה אליו באופן אישי ושוחח איתו מספר פעמים בניסיון לחשוב על "צעדים" לעצירת "הטענות" שמופנות כנגדו על דברים אנטישמיים שאמר או שאורחיו אמרו במהלך שידוריו כמשפיען פוליטי מוביל של הימין הבדלני-קיצוני בארצות הברית.

על פי חשיפתו של חזוני, קרלסון פנה אליו לשיחה "לא לציטוט" לפני מעט יותר מחודש, מיד לאחר שזומן לשיחה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן, שם על פי חזוני, נזף טראמפ בחריפות בקרלסון, על דבריו האנטישמיים והמתסיסים, וקרא לו לעצור מיד את התנהלותו בנושא אשר מובילה למתחים ובידולים בין שמרנים אמריקאים ופוגעת ברגשותיהם של יהודים ונוצרים ציונים.

חזוני הסביר כי החליט לחשוף את השיחה אשר הייתה אמורה להישאר "לא לציטוט" לאחר שקרלסון חשף בעצמו דברים חלקיים מתוך השיחה, בניסיון להציג עצמו באור טוב יותר.

בנוסף, על פי חזוני, טאקר אף הפציר בו להזמין אותו לנאום באירוע "NATCON" לשמרנות לאומית, אשר מתוכנן להתקיים ביוני בישראל על פי חזוני, ואף ניסה לגרום לחזוני לארגן שיחה בין קרלסון לראש הממשלה נתניהו, אך חזוני סירב לדברים מכל וכל לאחר שהסביר כי לא ראה שום מוכנות מצידו של קרלסון לשנות כיוון ממתקפותיו ההזויות על ישראל והיהודים.