3 שנים לרצח האחים הלל ויגל יניב - מאות במקום הרצח

3 שנים לפיגוע שזעזע את המדינה: הוריהם, בני משפחה אישי ציבור ומאות בני אדם התכנסו במקום הרצח של הלל ויגל יניב הי"ד בחווארה. יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר: "אתם מובילים אותנו להתחזק בבניין הארץ"

3 שנים לפיגוע הירי שזעזע את המדינה, הרצח האכזרי של האחים הלל ויגל יניב הי"ד מהישוב הר ברכה שבשומרון, הוריהם של האחים, בני משפחתם, רבנים ואישי ציבור הגיעו למקום הרצח בחווארה וקיימו טקס לזכרם במקום הרצח.

האירוע נפתח בתפילת מנחה ברוב עם, בהמשך היום, המשפחה והציבור המשיכו לירושלים ועלו לקברם לאזכרה בבית המנוחות בהר הרצל.

​אביהם, שלום יניב אמר בטקס: "בדרך הזאת, דרך חזרה, עלו בסערה השמיימה ילדינו היקרים. 'והיה כי תבוא אל הארץ והיה לשון שמחה'. הלל ויגל, לשונות של שמחה. שמחת הארץ, שמחת המדינה, שמחת החיים. שמחים בחייהם ונטעו בנו געגוע. געגוע עם תקווה, געגוע עם ניסיונות התחדשות. געגוע עם שמחה. מקום יש בראש לשני תפילין, מקום יש בלב לשאת הפכים: עצב ושמחה, געגוע ותקווה, דמעה והתחדשות."

אסתי יניב: " כאן נהיה זהירים, זוהרים כזוהר הרקיע"

אימם ​אסתי יניב אמרה: "רחל, האם, האם עודך מבכה? גם געגוע וגם קיבוץ, גם כאב וגם גאולה. כאן, במקום הזה, עלו בסערה. ושם קיבלת אותם עם סבתא רחל, של צער ותקווה, של כאב ואמונה.

התפילה בחווארה צילום: רועי חדי

"הלל ויגל האהובים, מצאתם מנוחה, ואנחנו מה? עליתם ונעלמתם, ואנחנו מה? נאחזים בטוב, פועלים פעולות קטנות שהן גדולות. 'לעולם יהיה זהיר אדם בתפילת מנחה'. כאן באנו להתפלל ביום הזה, כאן נהיה זהירים, זוהרים כזוהר הרקיע. כאן, בארץ חמדת אבות, עוד תתגשמנה כל התקוות".

רב השומרון אליקים לבנון אמר במקום: ​"אנחנו שואבים נחמה מנבואת ירמיהו לרחל אמנו: 'ושבו בנים לגבולם'. הנחמה שלנו ושל המשפחה היא לראות את ההבטחה הזו מתגשמת לנגד עינינו בבנייה ובהיאחזות בערים, ביישובים ובגבעות בכל רחבי ארץ ישראל. איננו שוקעים בבכי ובעבר אלא נושאים עיניים לעתיד, מאמינים בכוחו של עם ישראל ובנבואה שהולכת ומתקיימת, ומייחלים לכך שבחודש הזה נזכה ל'ונהפוך הוא' ולשמחה גדולה".

​ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, נשא דברים נרגשים בטקס ופנה להורים, אסתי והרב שלום יניב: "אתם מורינו ורבותינו. המראות הקשים שהיו כאן, כמה מטרים מכאן, הם מסוג הדברים שמי שראה לא ישכח לעולם. אני נזכר ברגעים בבית החולים, דקה אחרי הבשורה המרה, כשאסתי שלחה הודעה לנוער של הר ברכה: 'תלכו לחלק מרק לחיילים, תעשו משהו טוב'.

יוסי דגן: "ה עולם כולו מסתכל עלינו"

"זה היה מפגש בלתי נתפס בין הברבריות של הרוצחים לבין התוצר הטהור שלכם – הלל ויגל הי"ד. העולם כולו מסתכל עלינו. הכוחות של הקדושה והטומאה מתמודדים דרך ארץ ישראל, והמסע שאתם מובילים אותנו – להוסיף אור, להתחזק באהבת הארץ ובאהבת הצבא – נותן כוח לשומרון, לעם ישראל ולכל הצד הטוב שבעולם לנצח במלחמה של האור מול החושך".

חווארה | צילום: רועי חדי

"תשובה ניצחת של בניין, הרוצחים רצו שלא נהיה כאן ונפחד, אבל התשובה הניצחת היא שאנחנו כאן, בונים עוד בתים, עוד שכונות ועוד יישובים. אנחנו שואבים כוחות מהלל ויגל שמסרו נפשם על קידוש השם, ומהגבורה של המשפחה להמשיך ולבנות. שהקדוש ברוך הוא ישלח לכם נחמה בבניין הארץ".

דגן חתם את דבריו בהצדעה לכוחות הביטחון ובדברי חיזוק למשפחת סמ"ר במיל' יהונתן לובר הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה עשרה חודשים לאחר שבני דודיו, הלל ויגל, נרצחו בפיגוע בחווארה: "אנחנו אוהבים אתכם ומעריצים אתכם תמיד. ביחד נתחזק וננצח."