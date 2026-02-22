בנו של מנצור עבאס נפצע בתאונת אופנוע, מצבו בינוני

מוחמד עבאס, בנו של יו"ר רע"מ מנצור עבאס, נפצע באורח בינוני בתאונה בין אופנוע לרכב בכביש 65 ופונה לבית החולים

מוחמד עבאס, בנו בן ה-15 של חבר הכנסת מנצור עבאס, נפצע היום (ראשון) בתאונה שהתרחשה בין אופנוע לרכב בכביש 65 סמוך לצומת כרכור. הוא הועבר לחדר הטראומה של מרכז רפואי צפון, שם יוצב על ידי הצוות וכעת מועבר לבית החולים רמב"ם.

לפי ההודעה של מד"א, הדיווח על התאונה התקבל במרחב שרון בשעה 15:43, כאשר רוכב אופנוע נפגע מרכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו גבר בן 28 לבית החולים הלל יפה, כשהוא סובל מחבלות בגב ובגפיים.

פרמדיק מד"א ניסים לוי סיפר כי "ראינו את הנער שוכב במרכז הכביש כשהוא בהכרה מלאה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".

במקביל דווח על תאונת אופנוע נוספת, כאשר רוכב אופנוע בן 35 החליק ברחוב ירושלים בחדרה. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים הלל יפה, כשמצבו קשה והוא סובל מחבלות בבטן ובגפיים התחתונות.

"חובש בכיר במד"א אבי ביסמוט, סיפר כי "רוכב האופנוע שכב לצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".