הציונות הדתית: "לא ניתן לבג"ץ להחליט על עתיד הכותל"

הציונות הדתית הודיעה היום (ראשון) כי היא תצביע בעד חוק שימנע את חלוקת הכותל אך תתייעץ עם הרבנים הראשים לגבי הנוסח: "לא ניתן לבית המשפט העליון להחליט על עתידו של הכותל".

הודעת המפלגה: "כפי שיו״ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ הודיע מיד לאחר החלטת בג״ץ: סיעת הציונות הדתית תצביע בעד חוק שיבטיח את שלמות הכותל המערבי ושמירת קדושתו".

"באשר לנוסחו המדויק של החוק, סיעת הציונות הדתית תיוועץ עם הרבנים הראשיים לישראל כדי להגיע לנוסח המיטבי ביותר. לא ניתן לבית המשפט העליון להחליט על עתידו של הכותל".