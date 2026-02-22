נחשף: הדד-ליין האחרון של טראמפ לאיראן

אחרי לא מעט המתנות, הצעות ואיומים הדדיים, נחשף הדד ליין האחרון של דונלד טראמפ לאיראן. כל הפרטים

צוות המשא ומתן של ארצות הברית ערוך לקיים סבב שיחות נוסף מול איראן ביום שישי הקרוב בז'נבה, אך זאת בתנאי שטהרן תעביר הצעה מפורטת להסכם גרעין כבר ב-48 השעות הקרובות. כך דווח באתר "אקסיוס", שם צוטט גורם אמריקאי בכיר המאשר כי הממשל בוושינגטון ממתין כעת לצעד האיראני.

הזדמנות אחרונה לפני עימות

גורמים בארצות הברית מעריכים כי המאמץ הדיפלומטי הנוכחי מהווה את ההזדמנות האחרונה שיעניק נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לאיראן. במידה והאיראנים לא יגישו הצעה העומדת בדרישות בפרק הזמן שהוקצב, פניו של הממשל לעבר המסלול הצבאי.

מתקפה משותפת על המנהיג העליון

לפי הדיווח, במידה והמסלול הדיפלומטי ייכשל, תצא לפועל מתקפה צבאית נרחבת ומשותפת לארצות הברית וישראל. על פי הפרטים המופיעים בדיווח, מתקפה זו עשויה להיות מכוונת ישירות אל המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי.

כעת, הכדור נמצא בידיים של טהרן, כשחלון הזמנים להגשת הצעה מפורטת הולך ונסגר לקראת הדד-ליין של סוף השבוע.