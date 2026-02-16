איראן ברקע: נתניהו נפגש עם הסנאטור המקורב לטראמפ

בזמן שהשיחות בין איראן וארצות הברית נכנסות לשלב נוסף במשא ומתן, נתניהו נפגש עם הסנאטור הרפובליקני הבכיר המקורב לנשיא טראמפ שתומך בהפלת המשטר באיראן

ראש הממשלה נתניהו נפגש לפני זמן קצר בלשכתו בירושלים עם הסנאטור לינדזי גרהאם, אחד מבכירי המפלגה הרפובליקנית, מקורב לנשיא טראמפ ומי שנחשב לאחד מהגורמים הניציים ביותר כנגד איראן.

במהלך השבועות האחרונים, מאז החלה ההתחממות החדשה סביב איראן מאז גלי המחאות הסוערים שהתקיימו במדינה לפני כחודש, מגיע גרהאם לישראל באופן תדיר ונפגש עם ראש הממשלה בביקוריו, ככל הנראה כחלק מתיאום וגיבוש עמדות בין ארצות הברית וישראל.

גרהאם הוא אחר מבכירי המפלגה הרפובליקנית, ומוותיקי הסנאטורים בארצות הברית, מדובר בתומך מובהק של ישראל ונץ ביטחוני כנגד טהראן, אשר קרא פעמים רבות לאורך השבועות האחרונים לנשיא טראמפ לעמוד במילותיו לעם האיראני, ולפעול בעוצמה כנגד המשטר בטהראן.