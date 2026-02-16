אחרי האזהרה החמורה: איראן נפגשה עם סוכנות המעקב הגרעינית

יו"ר סוכנות סבא"א הזהיר לפני ימים בודדים כי איראן עלולה לפתח פצצות אטום מהאורניום שנותר בידיה, כעת שר החוץ נפגש עם בכירי הסוכנות

יושב ראש סוכנות המעקב של האו"ם לפעילות גרעינית, הזהיר כי איראן עלולה לבצע פריצה ולייצר עד 12 פצצות אטום מהאורניום המועשר שמוחזק בשטחה, והזהיר כי לסוכנות אין מעקב אפקטיבי אחרי החומר, כעת נפגשו בכירי הסוכנות עם שר החוץ האיראני.

רפאל גרוסי, יושב ראש סוכנות סבא"א, נפגש מוקדם יותר היום עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, לאחר שגרוסי הביע לפני מספר ימים חשש מהאפשרות שאיראן תבצע פריצה גרעינית ותייצר עד תריסר פצצות אטום.

עראקצ'י נפגש עם ראש הסוכנות בשוויץ, כחלק מההכנות לעוד שלב במשא ומתן בין איראן וארצות הברית לעסקת גרעין וייצוב אזורי. ככל הנראה נדונו בשיחה מנגנוני מעקב שהסוכנות וארצות הברית יוכלו להפעיל באיראן, במידה והמשא ומתן יבשיל לכדי עסקה.

