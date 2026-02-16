הרבנות הראשית לעליון: לא ניתן להכריע משפטית בענייני הלכה

לקראת הדיון בבג"ץ על מתווה התפילות בכותל, הרבנים הראשיים קבעו כי לרחבה מעמד של בית כנסת המחייב שמירת מנהג המקום והפרדה בין גברים לנשים, והדגישו כי "לא ניתן להכריע בכלים משפטיים בנושאים ששורשם באמונה ובהלכה".

לקראת הדיון הצפוי מחר (שלישי) בבית המשפט העליון בעתירות העוסקות במתווה התפילות בכותל המערבי, הגישו הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, הודעה דחופה הכוללת פסק הלכה מפורט המבהיר את עמדת הרבנות הראשית בנוגע לשמירת קדושת המקום ומנהגי התפילה הנהוגים בו.

במסמך שהוגש לבית המשפט קובעים הרבנים הראשיים כי לרחבת הכותל המערבי מעמד הלכתי של בית כנסת לכל דבר ועניין, וכי קדושתה נובעת מסמיכותה למקום המקדש. בהתאם לכך נטען כי חלים עליה כללי ההלכה המחמירים, ובהם הפרדה מלאה בין גברים לנשים במהלך התפילה.

עוד מדגישים הרבנים את חשיבות שמירת מנהג המקום, תוך סקירת ההיסטוריה של התפילה בכותל לאורך הדורות. לדבריהם, לא התקיימה במקום תפילה הסותרת את מסורת ישראל, וניסיונות לשנות את סדרי התפילה מהווים פגיעה ברגשות ציבור המתפללים ובמסורת רבת השנים.

במסגרת הטיעון המשפטי נטען גם כי סוגיות הלכתיות דתיות מובהקות, ובפרט סדרי תפילה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי, אינן מצויות בתחום ההכרעה המשפטית. במסמך צוין כי "לא ניתן להכריע בכלים משפטיים בנושאים ששורשם באמונה ובהלכה".

בנוסף מציינת הרבנות את קיומה של הרחבה הדרומית, המכונה "עזרת ישראל", כחלופה המאפשרת תפילה בהתאם למנהגים שונים, ולפיכך לשיטתה אין הצדקה לשינוי ההסדרים הנהוגים ברחבה המרכזית.

הרבנים הראשיים מתנגדים גם לכל שינוי בתקנות המקומות הקדושים, ומזהירים כי מהלך כזה ייחשב לפגיעה בסטטוס קוו ובסמכות הרבנות הראשית בנושאי דת.

מטעם הרבנות הראשית נמסר: "הכותל המערבי הוא שריד בית מקדשנו, הוא אינו נכס פרטי ואינו זירה להפגנות. אנו מצפים מבית המשפט לכבד את מסורת ישראל בת אלפי השנים ולא לאפשר פגיעה בקדושת המקום ובאחדות הקהל המתפלל בו".