מבזקים
סרוגים

בית המשפט נגד בן גביר: רינת סבן תקודם לסנ"צ

מכה לשר בן גביר: בית המשפט המחוזי בירושלים, החליט לקבל את עתירת הקצינה מתיקי האלפים של נתניהו, והורה על קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב

כ"ב שבט התשפ"ו
בית המשפט נגד בן גביר: רינת סבן תקודם לסנ"צ
רפ"ק רינת סבן צילום: יונתן זינדל/פלאש90

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (שני) עתירה מנהלית והורה לשר לביטחון לאומי לאשר את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב. 

בפסק הדין נקבע כי סירוב השר לקדם את הקצינה, למרות אישור מוקדם שנתן ולמרות עמדת מפכ"ל המשטרה וגורמי המקצוע, מהווה חוסר סבירות קיצוני.

 בית המשפט ציין כי התנהלות השר מעוררת חשש לשיקולים זרים, בין היתר על רקע מעורבותה של סבן בעדויות ובחקירות בתיקים הפליליים נגד ראש הממשלה, והורה לאשר את הקידום לאלתר.

נזכיר כי רינת סבן היתה חוקרת בתיקי האלפים, והשר בן גביר התנגד למינוייה.

איתמר בן גביר רינת סבן תיקי האלפים