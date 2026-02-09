בית המשפט נגד בן גביר: רינת סבן תקודם לסנ"צ

מכה לשר בן גביר: בית המשפט המחוזי בירושלים, החליט לקבל את עתירת הקצינה מתיקי האלפים של נתניהו, והורה על קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל היום (שני) עתירה מנהלית והורה לשר לביטחון לאומי לאשר את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב.

בפסק הדין נקבע כי סירוב השר לקדם את הקצינה, למרות אישור מוקדם שנתן ולמרות עמדת מפכ"ל המשטרה וגורמי המקצוע, מהווה חוסר סבירות קיצוני.

בית המשפט ציין כי התנהלות השר מעוררת חשש לשיקולים זרים, בין היתר על רקע מעורבותה של סבן בעדויות ובחקירות בתיקים הפליליים נגד ראש הממשלה, והורה לאשר את הקידום לאלתר.



נזכיר כי רינת סבן היתה חוקרת בתיקי האלפים, והשר בן גביר התנגד למינוייה.