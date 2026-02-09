החיזבאללה משתנה: כהני דת בחוץ, פעילים פוליטיים בפנים

גורמי מודיעין בישראל מגלים כי בחודשים האחרונים נרשמו שינויים מבניים משמעותיים, הן בהרכב הנהגת חיזבאללה והן בהנחיות לדרגי השטח. כל הפרטים

גורמי מודיעין בישראל שעוקבים אחר הנעשה בלבנון בחודשים האחרונים, וביחוד בתקופה האחרונה, מגלים שינויים מבניים משמעותיים הן בהרכב הנהגת חיזבאללה והן בהנחיות לדרגי השטח.

כך למשל רואים במערכת הביטחון את נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, מהדק את שליטתו במוקדי הכוח וממנה את מוחמד רעד, חבר הפרלמנט בלבנון - ומייעד אותו לסגנו. כמו כן, השר וחבר הממשלה הלבנונית מוחמד פניש הופקד על המועצה המבצעת של הארגון.

צעד דרמטי נוסף שעושה נעים קאסם הוא הזזתו של ופיק ספא, שעמד בראש יחידת התיאום והקישור. במקום זאת, הוא ממנה תתחתיו את חוסיין אל עבדאללה, לשעבר האחראי הביטחוני בדרום לבנון.

שינוי נוסף: ביזור פריסת הכוחות

עוד שינוי שאותו רואים במערכת הביטחון היא ההנחיה של נעים קאסם לבזר עד כמה שניתן את פריסת הכוחות של החיזבאללה במרחבי לבנון.

לא עוד מבנים, מחסנים ובתים שבהם היו מאוחסנים אמצעי לחימה - אלא פעילות יותר קטנה עם כוחות יותר קטנים, זאת בניסיון למנוע מישראל הגעה לכל אותם מקומות מסתור עד כמה שניתן.

"פעילות זו אמורה להימשך עוד כמה שבועות, ובכל מקרה צה"ל ממשיך ופועל שם בתקיפות רבה - כמו גם הבוקר עם חיסולו של עוד מחבל בגזרה הדרומית וחטיפתו של מחבל נוסף, עטווי הטאווי, הקשור בארגון הג'מעה איסלמיה" אומרים גורמי המודיעין. "בכך צה"ל לא מתכוון לוותר".