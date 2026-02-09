"חצי טון חומר נפץ": תרחיש הבלהות ממנו חוששים בישראל

ראש הממשלה בנימין נתניהו, צפוי לצאת לוושינגטון בהמשך השבע ולפגוש את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, זאת ברקע לדיונים ולמשא ומתן המתקיימים בין ארה"ב לאיראן.

בראיון לחדשות 12, מתאר תמיר הימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, ושירת במבצע "עם כלביא" באמ"ן, על ניסיונות השיקום של איראן אחרי המלחמה : "על פי פרסומים זרים, היו לה לפני המלחמה סדר גודל של כאלפיים (טילים). הם השתמשו ב-536. הם בנו מחדש, למיטב הבנתנו הם לא הגיעו עדיין להיקף שהיה להם לפני מלחמת 12 הימים, אבל די קרוב".

בנוסף, תא"ל במיל' צביקה חימוביץ', לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית, טען כי האיום האמיתי זה מספר המשגרים. "זה קובע בסוף את גודל המטחים".

עוד הוא הוסיף כי מדובר באיום רציני ביותר: "פוטנציאל של אלפי טילים בקטלניות של חצי טון חומר נפץ כל טיל, זה איום שישראל לא יכולה להרשות לעצמה, ואני חושב שבצדק אנחנו מנסים לשים באותה רמה של איום את הגרעין ואת הטילים".

הימן הסביר: "האיראנים מנסים בכל הכוח לשקם את הפרויקט של הטילים הבליסטיים מאחר שלתפיסתם זאת הייתה הצלחה במלחמת 12 הימים, ומאחר ואנחנו, מדינת ישראל, מראה שהיא רגישה לכך. הם מבינים שאנחנו רואים בזה איום חמור ולכן הם משקיעים בזה הרבה מאוד".



