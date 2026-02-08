תושבי עוטף עזה באזהרה חמורה

תושבי עוטף עזה הגיעו לכנס "ההכרעה" שארגנו מילואימניקים מתנועת "דור הניצחון", והשמיעו קריאה נחרצת לשינוי המדיניות הצבאית וההומניטרית ברצועה. הדוברים בכנס התריעו כי חמאס אינו רק משתקם, אלא מתעצם מחדש תחת חסות הסיוע שנכנס לעזה.

אחת הדוברות הבולטות הייתה סיגל קראוניק, אלמנתו של רבש"צ קיבוץ בארי אריק קראוניק הי"ד. קראוניק תקפה את חוסר הנחישות מול תומכי הטרור ברצועה: "שמונה פעמים הערבים סירבו לחלוקת הארץ. לא הייתה בעיה לגרש את תושבי גוש קטיף – מה הבעיה לגרש את תומכי הטרור מעזה? מטרת המלחמה היא לא רק החזרת החטופים אלא גם הכרעת חמאס". היא התייחסו גם להוראות הפתיחה באש ואמרה: "ילד שמגיע לגדר לפגוע בחיילי צה"ל – חיי לוחמינו קודמים!".

"חמאס מתחזק מהמשאיות"

נציגי פורום "עוטף ישראל" חיזקו את דבריה והצביעו על האבסורד, לטענתם, שבכניסת הסיוע. ישי ספז מהפורום אמר: "אנחנו רואים את המשאיות נכנסות מדי יום, חמאס מתחזק מהן. אסור להשלים עם המציאות הזו". ירין סולטן, אף היא מהפורום, הוסיפה: "חמאס לא רק משתקם, הוא מתעצם. אני נלחמת כדי שהילדים שלי לא יהיו החטופים הבאים. אין בלתי מעורבים בעזה – חייבים להכריע את חמאס".

התחושות הקשות מהשטח קיבלו ביטוי גם בדבריה של גיתית בוטרה, מנהלת מרכז הדיגיטל הלאומי בשדרות, שתיארה את חוסר הביטחון הממשי של התושבים: "שום דבר עוד לא נגמר. אנחנו דרוכים כל ערב ושומעים את הפיצוצים לאורך כל היום. המלחמה תסתיים רק כשנכריע את חמאס באופן סופי".

הכנס הסתיים בקריאה לדרג המדיני והצבאי לא לאפשר את המשך ההסדרים המאפשרים את שלטון חמאס האזרחי והצבאי, ולחתור לניצחון מוחלט שיבטיח את ביטחון יישובי הדרום לשנים קדימה.